Detectan presencia temporal de cianobacterias en un balneario sobre el río Uruguay

Desde la administración del Balneario Camping San José informaron que se detectó de manera temporal la presencia de cianobacterias (verdin) en algunos sectores del río Uruguay. La situación se encuentra bajo monitoreo permanente y puede variar según las condiciones climáticas y del agua.

Desde el balneario recomendaron a vecinos y visitantes mantenerse informados y respetar las indicaciones del personal a cargo para disfrutar del espacio de forma segura.

Banderas y recomendaciones para el uso del río

El Balneario Camping San José cuenta con guardavidas capacitados, quienes brindan información actualizada sobre el estado del río y orientan al público.

Además, se recuerda la importancia de respetar la señalización con banderas:

Verde: condiciones habilitadas para bañarse

Amarilla: precaución (si se ingresa al agua, se recomienda ducharse con agua potable al salir)

Roja: no está permitido bañarse

Las cianobacterias pueden identificarse por la presencia de agua verdosa, con aspecto espeso, espuma o manchas flotantes en la superficie.

Recomendaciones para la población

Mientras persista esta situación, se aconseja:

-Evitar el baño en sectores con agua verdosa o espuma

-No ingerir agua del río

-Extremar los cuidados en niñas, niños y mascotas

-En caso de contacto accidental, lavarse con abundante agua potable y jabón

Ante cualquier duda, se recomienda consultar al personal de guardavidas, quienes se encuentran disponibles para informar y asistir al público.

Desde la administración del balneario aclararon que se trata de una situación momentánea, bajo seguimiento permanente. Cumpliendo las indicaciones oficiales, es posible continuar disfrutando de la playa, la naturaleza y los servicios del Balneario Camping San José con responsabilidad y tranquilidad.

Qué son las cianobacterias

Son microorganismos acuáticos que viven de forma natural en ríos, lagos, embalses y mares. Aunque muchas veces se las llama “algas verdes”, no son algas, sino bacterias capaces de realizar fotosíntesis.

Se multiplican con mayor facilidad cuando se combinan altas temperaturas y poco movimiento del agua.