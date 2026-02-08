Frentes fríos avanzan sobre el Litoral: anticipan tormentas y un marcado cambio de tiempo en Entre Ríos

Los frentes fríos volverán a ocupar un lugar central en el escenario meteorológico nacional, pero en el caso de Entre Ríos el protagonismo estará puesto en el tercero de estos sistemas, que avanzará hacia el Litoral a mitad de semana y provocará varios días consecutivos de inestabilidad.

Durante los primeros días, los dos frentes fríos iniciales afectarán principalmente al centro, oeste y norte del país, con tormentas intensas y vientos fuertes en amplias regiones. Sin embargo, su influencia sobre Entre Ríos será limitada, sin fenómenos significativos asociados, consignó Leonardo de Benedictis para Meteored.

Será recién con el avance del tercer frente frío cuando la provincia comenzará a experimentar un cambio más notorio en las condiciones del tiempo, en un contexto dominado por altos niveles de humedad y circulación de aire más templado desde el norte.

Un sistema más lento que prolongará la inestabilidad

El tercer frente frío se caracterizará por un desplazamiento más lento respecto de los sistemas anteriores. Esta particularidad permitirá que las condiciones de inestabilidad se mantengan durante un período más prolongado sobre el Litoral argentino.

Foto: Archivo Elonce.

En Entre Ríos, el impacto comenzaría a sentirse hacia la tarde o noche del miércoles, con aumento de la nubosidad y el desarrollo de lluvias y tormentas aisladas. Si bien no se prevén eventos severos generalizados, el mal tiempo podría extenderse durante varias jornadas.

Este escenario favorecerá la presencia de precipitaciones intermitentes, con mejoras temporarias pero sin un restablecimiento completo del tiempo estable, especialmente en el centro y norte de la provincia.

Lluvias persistentes entre jueves y viernes

Debido a la lentitud del sistema frontal, el período más inestable se concentraría entre el jueves y el viernes. Durante estas jornadas, Entre Ríos quedará inmersa en una masa de aire húmeda, propicia para lluvias más generalizadas y algunos episodios de tormentas.

Foto: Archivo Elonce.

Los acumulados de precipitación podrían incrementarse gradualmente, con registros moderados en distintos puntos del territorio provincial. Este comportamiento también se replicará en otras provincias del Litoral, como Santa Fe y Corrientes.

Las condiciones meteorológicas estarán dominadas por cielos cubiertos, elevada humedad y escasa amplitud térmica, un patrón típico asociado a frentes fríos de desplazamiento lento.