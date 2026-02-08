F1: a qué hora y por dónde ver a Franco Colapinto en los tests de Bahréin

Luego de los tests privados realizados en el circuito de Barcelona-Cataluña, la Fórmula 1 se prepara para las pruebas oficiales de Bahréin, que se desarrollarán en dos etapas: la primera del 11 al 13 de febrero y la segunda del 18 al 20. Estas sesiones serán clave para que las escuderías avancen en la puesta a punto de sus monoplazas y en el desarrollo de las nuevas unidades de potencia bajo el nuevo marco reglamentario.

Entre los pilotos que participarán de las pruebas estará Franco Colapinto al mando del Alpine, escudería que atraviesa un proceso de transición hacia los motores Mercedes, una decisión que ya comenzó a mostrar resultados alentadores de cara a la temporada 2025. A diferencia de lo ocurrido en Barcelona, la transmisión y la cobertura mediática integral de los tests en Bahréin marcarán un cambio sustancial, ya que por primera vez en el año se podrá observar en pista el desarrollo del nuevo ciclo reglamentario.

Por su parte, Mercedes llega al circuito de Sakhir con más de 500 giros acumulados en concepto de fiabilidad, aunque envuelta en cierta controversia a raíz de las acusaciones recibidas sobre la relación de compresión de su motor térmico, un aspecto que la FIA aún no termina de resolver.

Horarios y cobertura de los tests

Los horarios de los tests serán los siguientes: en Argentina, las sesiones comenzarán a las 04:00 y se extenderán hasta las 13:00. Durante la primera etapa, del 11 al 13 de febrero, las plataformas F1TV y Disney+ transmitirán únicamente la última hora de actividad de cada jornada.

En la segunda etapa, prevista del 18 al 20, la cobertura será completa, desde el inicio hasta el final de cada día, permitiendo a los fanáticos observar en detalle a Colapinto y al resto de los pilotos.

Expectativas para pilotos y equipos

Franco Colapinto será uno de los protagonistas observados, mientras que Alpine y las demás escuderías avanzarán en el desarrollo de los autos y la puesta a punto de los motores bajo la nueva regulación.

Con la transmisión televisiva completa, los fanáticos tendrán la posibilidad de analizar el desempeño de cada piloto, el comportamiento de los nuevos monoplazas y la estrategia de las escuderías, en un evento clave previo al inicio de la temporada 2026 de la Fórmula 1.

El seguimiento de los tests permitirá evaluar tanto la fiabilidad como la velocidad de los coches, marcando un antes y un después en la manera de disfrutar los entrenamientos