Franco Colapinto podría verse afectado por la nueva medición de motores en la F1

El inicio de la pretemporada de la Fórmula 1 no solo ha traído pruebas en pista y presentaciones oficiales, sino también una discusión técnica que podría alterar el equilibrio deportivo del campeonato. En ese escenario, el nombre de Franco Colapinto aparece ligado a una posible consecuencia indirecta: la escudería Alpine, estructura a la que se suma el piloto argentino, utiliza motores Mercedes, justamente el foco de la controversia reglamentaria.

La polémica surgió a partir de un reclamo de Honda, Ferrari y Audi, fabricantes que cuestionaron la forma en que se controlan los impulsores térmicos. Según trascendió en medios europeos, Mercedes habría encontrado un vacío en la normativa que le permitiría obtener un rendimiento superior cuando la unidad alcanza temperatura de funcionamiento, aun cumpliendo los límites establecidos durante las mediciones en frío.

Frente a esa situación, la Federación Internacional del Automóvil evalúa introducir un cambio antes del Gran Premio de Australia, primera fecha del calendario 2026.

El eje del conflicto técnico

El punto central gira en torno al índice de compresión del motor V6. El reglamento fija un tope de 16:1, parámetro que Mercedes cumpliría al momento de la inspección tradicional. Sin embargo, al calentarse durante la actividad real, ese valor se incrementaría y otorgaría una ventaja en potencia.

Para evitar esa diferencia, la FIA planea que las verificaciones se realicen con los componentes ya calentados, aunque de forma estática, buscando reflejar condiciones más cercanas a la competencia. De concretarse, todos los equipos que empleen ese proveedor deberán adaptarse a los nuevos controles.

El auto de Franco Colapinto para este 2026. Foto: Alpine.

Si bien la escudería alemana sostiene que su desarrollo es legal, el cambio no requiere unanimidad, sino una mayoría calificada entre la entidad rectora, la organización del campeonato y los constructores.

Qué implica para Alpine y Colapinto

El debate mantiene en alerta a Alpine, que dejó de fabricar sus propios impulsores y pasó a depender de Mercedes. Cualquier modificación en el rendimiento podría influir en la competitividad del monoplaza.

En ese contexto, Franco Colapinto encara su preparación con la expectativa lógica de una temporada exigente, pero ahora también condicionado por factores externos que exceden la conducción. Un ajuste técnico podría traducirse en mejoras o pérdidas de desempeño según cómo se adapte el equipo.

Mientras tanto, la Fórmula 1 se encamina hacia el arranque oficial con un escenario abierto. La resolución de esta disputa definirá parte del mapa competitivo y, de manera indirecta, el panorama que encontrará Franco Colapinto cuando se apaguen los semáforos en Australia.