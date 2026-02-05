Gallardo define el equipo ante Tigre con dos cambios en River

Luego del entrenamiento de este jueves en River Camp, el panorama comenzó a aclararse para Marcelo Gallardo, que ya piensa en el compromiso del sábado frente a Tigre. Con un arranque positivo en el Torneo Apertura —siete puntos sobre nueve posibles— y una mejora futbolística evidente respecto de la temporada 2025, Gallardo define el equipo ante Tigre con la intención de sostener el funcionamiento colectivo que le dio resultados.

La idea del entrenador es mantener la base del once inicial, aunque se perfilan dos modificaciones puntuales: una obligada por lesión y otra de carácter táctico. El objetivo es darle continuidad a un equipo que mostró solidez y competitividad en este inicio de 2026.

El cambio forzado será la salida de Sebastián Driussi, quien sufrió un desgarro en el empate ante Rosario Central y estará fuera de las canchas entre 15 y 20 días. Ante este escenario, Maximiliano Salas aparece como el principal candidato para reemplazarlo, por delante de Ian Subiabre.

La opción Salas para acompañar a Colidio

Si bien el ex Racing no tuvo buenos ingresos en las primeras fechas y comenzó el año relegado en la consideración del cuerpo técnico, la ausencia de Driussi obliga a sumar un futbolista más centralizado para acompañar a Facundo Colidio en el frente de ataque.

Gallardo viene utilizando a Salas como referencia de área, más allá de que no se trata de su posición natural, y por eso se perfila para meterse en el once titular. La intención es no modificar el esquema y sostener la estructura ofensiva.

Con esta variante, Gallardo define el equipo ante Tigre apostando a la experiencia y al recorrido del delantero, buscando equilibrio entre presión alta, presencia en el área y acompañamiento a Colidio.

Ajustes en defensa y cautela con los regresos

El otro retoque que asoma está en la última línea. Matías Viña ya se encuentra disponible tras cumplir la suspensión por su expulsión ante Gimnasia y todo indica que volverá a la titularidad para disputar su tercer partido oficial con la camiseta de River.

El principal candidato a dejar el once es Paulo Díaz, pese a su correcto regreso en el Gigante de Arroyito, actuación que incluso fue valorada por el entrenador. Marcos Acuña, en tanto, sumó minutos ante Rosario Central, pero el cuerpo técnico pretende llevarlo con cautela para evitar una recaída tras perderse buena parte de la pretemporada por un traumatismo en el pie. Por eso, el plan sería que Viña se ubique como lateral izquierdo y que Lautaro Rivero vuelva a desempeñarse como zaguero central.

La situación de Franco Armani es similar. El capitán evoluciona favorablemente, pero Gallardo no quiere apurar su regreso, especialmente ante el respaldo que brinda la aparición de Santiago Beltrán. Aunque ya dejó atrás el desgarro en el gemelo, una inflamación en el tendón de Aquiles todavía lo mantiene al margen. Su vuelta apuntaría al duelo frente a Argentinos Juniors.