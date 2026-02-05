Jazz en la Casa abrió su ciclo con gran convocatoria en la Casa de la Cultura

REDACCIÓN ELONCE
El ciclo Jazz en la Casa comenzó este jueves por la noche en la Casa de la Cultura de Paraná, con entrada libre y gratuita, una destacada respuesta del público y una programación que se extenderá durante cuatro jueves consecutivos.
El ciclo Jazz en la Casa dio inicio este jueves por la noche en la Casa de la Cultura de Paraná, ubicada en la esquina de Carbó y 9 de Julio, con una importante presencia de público y una propuesta que busca acercarse al género a nuevos oyentes y a los amantes del género. La actividad forma parte de una agenda cultural que se desarrollará durante cuatro jueves consecutivos.
La apertura estuvo a cargo de Swing Sister’s, que subió al escenario a las 21 horas, horario en el que comenzarán puntualmente todos los encuentros del ciclo. Cada jornada tendrá una duración aproximada de una hora y media y contará con distintas propuestas musicales vinculadas al jazz y sus múltiples variantes.
La iniciativa, organizada por la Secretaría de Cultura de la provincia de Entre Ríos, apunta a consolidar a la Casa de la Cultura como un espacio de encuentro, disfrute y difusión de expresiones musicales de calidad, con acceso libre y gratuito para toda la comunidad.
Una propuesta abierta y con gran respuesta del público
El secretario de Cultura de Entre Ríos, Julián Stoppello, destacó el inicio del ciclo y el acompañamiento del público. “Hoy abre el ciclo en la Casa de la Cultura en calle Carbó y 9 de Julio. Es con entrada libre y gratuita. Arranca ahora con Swing Sister’s y con un montón de público. Esto está buenísimo porque es cierto que hay público entendido y público en general”, expresó en diálogo con Elonce.
Según señaló el funcionario, uno de los principales objetivos de Jazz en la Casa es generar espacios donde convivan quienes ya conocen el género con quienes se acercan por primera vez. Esta combinación, aseguró, fortalece la escena cultural local y permite ampliar el alcance de propuestas artísticas que, muchas veces, se asocian a circuitos más reducidos.
El clima de la primera noche reflejó ese espíritu, con una sala colmada y una audiencia diversa que respondió con entusiasmo a la propuesta musical.