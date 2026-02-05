Rosario Romero destacó el impacto cultural y turístico de la Fiesta Nacional del Mate

REDACCIÓN ELONCE
La intendenta de Paraná, Rosario Romero, puso en valor la Fiesta Nacional del Mate como un evento identitario, familiar y con fuerte impacto turístico y económico para la ciudad, en la antesala de una nueva edición que reunirá a miles de personas.
La Fiesta Nacional del Mate vuelve a posicionarse como uno de los eventos más importantes del calendario cultural de Paraná. En ese marco, la intendenta Rosario Romero remarcó el valor simbólico, social y turístico de la celebración, que durante dos jornadas convocará a artistas nacionales, instituciones locales y miles de vecinos y visitantes.
“Las fiestas populares de estas características son experiencias de vida. Se viven dos días o tres al año y uno las recuerda todo el año. Mañana van a pasar cosas muy importantes. Nos vamos a juntar todos con mucha paz, como fue el año pasado”, expresó la jefa comunal al referirse al espíritu que caracteriza a la Fiesta Nacional del Mate.
Romero también destacó el trabajo organizativo y artístico detrás del evento: “El predio está preparado, el Ensamble se va a lucir como siempre porque quienes han ido a espiar los ensayos están espectaculares. Mañana, después de las 20 horas, se van a lucir. Ahí va a estar Raly Barrionuevo, Los Nocheros, Coti con sus historias y canciones. Son tan importantes todos”.
Una grilla diversa y espacios para toda la familia
La intendenta subrayó la diversidad musical de la propuesta y la expectativa que genera cada jornada. “El viernes es más ligado al folklore y el sábado es el pop más fuerte. Desde Rombai y Lali, que ha generado gran expectativa. Toda la grilla del sábado es muy importante”, señaló.
Además, hizo referencia a los espacios destinados a artistas emergentes y al tradicional certamen previo: “Ni hablar que todos los que concursaron en el PreMate están ansiosos porque se define quiénes son los finalistas para estar en el escenario. También en la Sala Mayo va a haber una movida vinculada a los cebadores, con un concurso que siempre es tan hermoso. Hay todo un folklore”.
Sobre el sentido profundo de la celebración, Romero afirmó: “Creo que el mate es hermandad, amistad, familia y la Fiesta Nacional del Mate es muy familiar porque la gente no ingiere bebidas. Es otro concepto, donde se trae el asiento y hasta una mesita”.
Infraestructura, turismo e impacto económico
En cuanto a la organización, la intendenta destacó las mejoras en infraestructura para el público: “Van a ver cinco pantallas, algunas mirando la barranca y otras a la Costanera de manera tal que si uno no quiere estar encima del escenario o no llega para esos lugares va a tener la posibilidad de ver en la pantalla”.
Romero también resaltó el impacto turístico que genera el evento: “Hay gente que se viene con la casa rodante para alojarse en alguno de los campings de la ciudad e ir a la fiesta. Otros han alquilado casas o departamentos y ya sabemos que la movida de todos los sectores y niveles”.
En ese sentido, puso en valor la participación de instituciones locales: “Todos los hoteles y restaurantes van a poder ofrecer sus cosas y ni hablar los clubes. Son 48 instituciones las que van a estar en los gazebos y van a poder ofrecer comida”.
Eventos, ciudad y obras públicas
Sobre el rol del Municipio, explicó: “Los clubes se han distribuido el menú: algunos hacen choripanes, otros hacen milanesas, carnes desmechadas, etc.”, y remarcó que la recaudación queda destinada a las actividades deportivas de cada entidad.
Finalmente, Romero vinculó la Fiesta Nacional del Mate con una política más amplia de eventos y desarrollo urbano: “La decisión tiene que ver con la necesidad del esparcimiento y el encuentro. No todos se van de vacaciones. El poder disfrutar de la ciudad y, sobre todo, de la felicidad de tener el Thompson, ofreció a los paranaenses un circuito de esparcimiento muy especial”.
En cuanto a obras, anticipó: “Hemos logrado destinar del presupuesto más de un 20% a obra pública”, y enumeró proyectos clave como accesos a la ciudad, iluminación sustentable y el Parque Solar, que permitirá producir energía limpia y posicionar a Paraná como ciudad pionera.