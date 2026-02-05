 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Política Se vivirá desde mañana

Rosario Romero destacó el impacto cultural y turístico de la Fiesta Nacional del Mate

La intendenta de Paraná, Rosario Romero, puso en valor la Fiesta Nacional del Mate como un evento identitario, familiar y con fuerte impacto turístico y económico para la ciudad, en la antesala de una nueva edición que reunirá a miles de personas.

5 de Febrero de 2026
Rosario Romero.
Rosario Romero. Foto: Elonce.

REDACCIÓN ELONCE

La intendenta de Paraná, Rosario Romero, puso en valor la Fiesta Nacional del Mate como un evento identitario, familiar y con fuerte impacto turístico y económico para la ciudad, en la antesala de una nueva edición que reunirá a miles de personas.

La Fiesta Nacional del Mate vuelve a posicionarse como uno de los eventos más importantes del calendario cultural de Paraná. En ese marco, la intendenta Rosario Romero remarcó el valor simbólico, social y turístico de la celebración, que durante dos jornadas convocará a artistas nacionales, instituciones locales y miles de vecinos y visitantes.

 

“Las fiestas populares de estas características son experiencias de vida. Se viven dos días o tres al año y uno las recuerda todo el año. Mañana van a pasar cosas muy importantes. Nos vamos a juntar todos con mucha paz, como fue el año pasado”, expresó la jefa comunal al referirse al espíritu que caracteriza a la Fiesta Nacional del Mate.

 

Romero también destacó el trabajo organizativo y artístico detrás del evento: “El predio está preparado, el Ensamble se va a lucir como siempre porque quienes han ido a espiar los ensayos están espectaculares. Mañana, después de las 20 horas, se van a lucir. Ahí va a estar Raly Barrionuevo, Los Nocheros, Coti con sus historias y canciones. Son tan importantes todos”.

 

La intendenta pas&oacute; por el programa GPS. Foto: Elonce.
La intendenta pasó por el programa GPS. Foto: Elonce.

 

Una grilla diversa y espacios para toda la familia

 

La intendenta subrayó la diversidad musical de la propuesta y la expectativa que genera cada jornada. “El viernes es más ligado al folklore y el sábado es el pop más fuerte. Desde Rombai y Lali, que ha generado gran expectativa. Toda la grilla del sábado es muy importante”, señaló.

 

Además, hizo referencia a los espacios destinados a artistas emergentes y al tradicional certamen previo: “Ni hablar que todos los que concursaron en el PreMate están ansiosos porque se define quiénes son los finalistas para estar en el escenario. También en la Sala Mayo va a haber una movida vinculada a los cebadores, con un concurso que siempre es tan hermoso. Hay todo un folklore”.

 

Lali ser&aacute; una de las grandes protagonistas. Foto: Archivo Elonce.
Lali será una de las grandes protagonistas. Foto: Archivo Elonce.

 

Sobre el sentido profundo de la celebración, Romero afirmó: “Creo que el mate es hermandad, amistad, familia y la Fiesta Nacional del Mate es muy familiar porque la gente no ingiere bebidas. Es otro concepto, donde se trae el asiento y hasta una mesita”.

 

Infraestructura, turismo e impacto económico

 

En cuanto a la organización, la intendenta destacó las mejoras en infraestructura para el público: “Van a ver cinco pantallas, algunas mirando la barranca y otras a la Costanera de manera tal que si uno no quiere estar encima del escenario o no llega para esos lugares va a tener la posibilidad de ver en la pantalla”.

 

Romero también resaltó el impacto turístico que genera el evento: “Hay gente que se viene con la casa rodante para alojarse en alguno de los campings de la ciudad e ir a la fiesta. Otros han alquilado casas o departamentos y ya sabemos que la movida de todos los sectores y niveles”.

 

Se espera cubrir todas las necesidades del p&uacute;blico que asista al evento este viernes y s&aacute;bado. Foto: Elonce.
Se espera cubrir todas las necesidades del público que asista al evento este viernes y sábado. Foto: Elonce.

 

En ese sentido, puso en valor la participación de instituciones locales: “Todos los hoteles y restaurantes van a poder ofrecer sus cosas y ni hablar los clubes. Son 48 instituciones las que van a estar en los gazebos y van a poder ofrecer comida”.

 

Eventos, ciudad y obras públicas

 

Sobre el rol del Municipio, explicó: “Los clubes se han distribuido el menú: algunos hacen choripanes, otros hacen milanesas, carnes desmechadas, etc.”, y remarcó que la recaudación queda destinada a las actividades deportivas de cada entidad.

 

Finalmente, Romero vinculó la Fiesta Nacional del Mate con una política más amplia de eventos y desarrollo urbano: “La decisión tiene que ver con la necesidad del esparcimiento y el encuentro. No todos se van de vacaciones. El poder disfrutar de la ciudad y, sobre todo, de la felicidad de tener el Thompson, ofreció a los paranaenses un circuito de esparcimiento muy especial”.

 

La jefa municipal repas&oacute; la agenda del 2026. Foto: Elonce.
La jefa municipal repasó la agenda del 2026. Foto: Elonce.

 

En cuanto a obras, anticipó: “Hemos logrado destinar del presupuesto más de un 20% a obra pública”, y enumeró proyectos clave como accesos a la ciudad, iluminación sustentable y el Parque Solar, que permitirá producir energía limpia y posicionar a Paraná como ciudad pionera.

 

Rosario Romero, intendenta de Paraná: habló sobre la Fiesta Nacional del Mate, colectivo y obras

Temas:

Rosario Romero Fiesta Nacional del Mate
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso