Iniciaron sumario a dos trabajadores de hospitales entrerrianos por inasistencias reiteradas

El Gobierno de Entre Ríos dispuso el inicio de dos sumarios administrativos contra agentes que se desempeñaban en hospitales públicos de la provincia, según decretos publicados en el Boletín Oficial a los que accedió Elonce. Las medidas alcanzaron a trabajadores de los hospitales San José de Federación y San Martín de Paraná, por presuntas irregularidades vinculadas a inasistencias laborales.

De acuerdo a lo establecido en uno de los decretos, se ordenó la instrucción de un sumario administrativo a un profesional de la Carrera Profesional Asistencial Sanitaria que cumplía funciones como interno de guardia en el Hospital San José de la ciudad de Federación.

La decisión se basó en una extensa serie de inasistencias sin aviso.

De acuerdo a la resolución, el agente registró más de 90 días consecutivos de ausencias injustificadas, comprendidas entre el 9 de noviembre de 2024 y el 10 de febrero de 2025, período durante el cual no se habría presentado a cumplir funciones ni comunicado formalmente su situación laboral.

El decreto indicó que la conducta investigada quedó presuntamente encuadrada en el artículo 46 inciso e) de la Ley N.º 9892, que regula la Carrera Profesional Asistencial Sanitaria en la provincia de Entre Ríos. La medida llevó fecha del 21 de diciembre de 2025 y fue refrendada por el Ministerio de Salud.

En paralelo, el Gobierno provincial dispuso el inicio de otro sumario administrativo contra un agente del Hospital San Martín de Paraná, perteneciente al escalafón general y desempeñándose como personal de servicios generales. En este caso, la resolución se fundamentó en 17 inasistencias con aviso, registradas durante los meses de agosto y septiembre de 2022.

Según el decreto, las faltas se produjeron los días 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26 y 30 de agosto, y 5, 6, 12, 13, 15, 16 y 20 de septiembre de ese año. La conducta quedó presuntamente alcanzada por el artículo 71 inciso a) de la Ley N.º 9755, que establece el marco de regulación del empleo público provincial.

Ambos decretos establecieron que las actuaciones fueran remitidas a la Dirección de Sumarios, dependiente de la Fiscalía de Estado, para la continuidad del proceso administrativo correspondiente. Además, se dispuso que las medidas fueran refrendadas por el ministro secretario de Estado de Salud y posteriormente comunicadas y archivadas, conforme a los procedimientos vigentes.

Las resoluciones se inscribieron en el marco de las facultades del Poder Ejecutivo provincial para garantizar el cumplimiento de las obligaciones laborales dentro del sistema de salud pública y asegurar el normal funcionamiento de los establecimientos sanitarios de Entre Ríos. Elonce.com