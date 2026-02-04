“Hay que hacer las dos cosas a la vez, ir incluyendo e ir transformando”, afirmó Jorge Kerz

Jorge Kerz es el nuevo secretario de Articulación Educativa de Entre Ríos, un área que estará bajo la órbita del Ministerio de Gobierno y de Trabajo. El funcionario explicó a Elonce que su experiencia en educación y gestión pública lo llevó a asumir este desafío: “Me interesa mucho la actualización de herramientas de formación, de socialización, de aprendizaje, de tutoraje y de liderazgo en el proceso educativo, especialmente frente a las innovaciones en inteligencia artificial y en relación con las nuevas niñeces y adolescencias”.

El sociólogo detalló que su objetivo principal será acompañar la transformación educativa: “Hay que hacer transformaciones y tenemos una responsabilidad intergeneracional, porque el mundo está cambiando rápidamente y no podemos quedarnos con formatos del siglo pasado. Si esperás que todo esté perfecto para hacer algo, vas a esperar un montón de tiempo. Hay que hacer las dos cosas a la vez, ir incluyendo e ir transformando”.

Kerz adelantó que trabajará en coordinación con distintas áreas: “Voy a estar a disposición de lo que requieran, ya sea acompañamiento o sugerencias, y voy a vincularme con el área de Planeamiento y con el Ministerio de Desarrollo Económico”.

Inteligencia artificial en las aulas

Respecto al uso de nuevas tecnologías, el secretario explicó que hay distintos niveles de implementación: “El primer nivel es lo genérico, comprender de qué se trata la inteligencia artificial; el segundo nivel es cómo se utilizan estas herramientas en el aula. Las herramientas están a mano, pero el problema aparece cuando no se acompaña a la niñez o a la juventud en comprender qué uso se les puede dar. Para usar estas herramientas primero tenés que pensar y después pedirles que trabajen”.

Además, remarcó que la incorporación de estas tecnologías no reemplaza el trabajo humano: “No desaparece. La habilidad de pensar, el pensamiento crítico, la creatividad, lidiar con la ambigüedad y tomar decisiones en contextos de incertidumbre son necesariamente humanas”.

Jorge Kerz. nuevo secretario de articulación educativa

Kerz también insistió en que los cambios deben avanzar pese a las limitaciones: “Si bien hay problemas de conectividad, transporte o infraestructura, no podemos esperar a que todo esté perfecto para actuar. Hay que avanzar hacia un gobierno amable, abierto y simple en los trámites”.

Articulación y planificación

En cuanto a la coordinación institucional, Kerz adelantó que trabajará con el Consejo General de Educación para lograr políticas integrales: “El área de planeamiento involucrará a todas las direcciones, para que las políticas sean mancomunadas y que las áreas trabajen mucho más cercanas unas de otras”.

Asimismo, enfatizó que la articulación con otros organismos será clave para alinear educación y empleo: “Desde el Ministerio de Gobierno, junto al Ministerio de Desarrollo Económico y la Secretaría de Trabajo, analizaremos la empleabilidad y las demandas laborales. Uno no forma exclusivamente para el trabajo, sino también para un mundo y una sociedad en donde los trabajos van cambiando”.

Finalmente, Kerz señaló que la educación debe adaptarse a las nuevas realidades: “Hay que potenciar las habilidades estrictamente humanas en las escuelas, innovar, acompañar a docentes y estudiantes, y preparar a la niñez y adolescencia para los desafíos que vienen”.