Último ensayo del Gran Ensamble del Paraná antes de la Fiesta Nacional del Mate: “Vamos a representar a la ciudad”

El último ensayo general del Gran Ensamble del Paraná se desarrolló en el Centro Cultural Juan L. Ortiz, donde músicos, bailarines y cantantes ajustaron los detalles finales de la propuesta artística que se presentará este viernes en el escenario principal Luis “Pacha” Rodríguez, en el marco de la 35ª Fiesta Nacional del Mate. El espectáculo reunirá a más de 50 artistas en escena y propone un recorrido identitario por la música y la danza entrerriana.

El clima estuvo marcado por la expectativa, la emoción y la concentración. El proyecto, que comenzó a gestarse a fines del año pasado, busca representar culturalmente a la ciudad y a la provincia, integrando distintas disciplinas artísticas y referentes del cancionero local.

Más de 50 artistas en escena y un repertorio identitario

“Estamos desde fines del año pasado trabajando en este Gran Ensamble del Paraná y también con mucha alegría de poder estar en la Fiesta del Mate representando a la música del litoral”, señalaron a Elonce los responsables del Proyecto, José Bulos y Maru Figueroa. En cuanto a la magnitud del elenco, destacaron: “Somos casi 30 músicos y 25 bailarines que vamos a estar en el escenario”.

Sobre la selección de artistas y repertorio, explicaron: “La responsabilidad de coordinar esta actividad y decidir a quienes invitar es muy difícil, creemos que hemos logrado una representación de Paraná a nivel cultural”. En ese sentido, detallaron que el repertorio incluye “un 80 por ciento de música paranaense”.

El espectáculo fue pensado como un relato integral: “Va a haber danza, proyecciones, textos”, buscando que el público se sienta reflejado en lo que sucede sobre el escenario.

Expectativas, emociones y representación de la ciudad

Las sensaciones previas también fueron compartidas: “Hay mucha expectativa y mucho deseo de subirse al escenario”. El reconocimiento a la ciudad será central: “Le vamos a cantar a Puerto Sánchez, al Arroyo Antónico, van a aparecer imágenes del Parque Gazzano, imágenes del río”.

Las voces femeninas del ensamble también expresaron su emoción. “Mucha emoción y mucho entusiasmo”, afirmó María. Noelia agregó: “La última Fiesta del Mate en la que estuve fue en el 2015, así que fueron 11 años de espera”.

Por su parte, Candela, de 16 años, destacó: “Este es el segundo año que voy a subir al escenario mayor. Para los jóvenes estos lugares son muy importantes y va a quedar por siempre guardado en mi corazón”.

Francisco Cuestas y la identidad entrerriana en las fiestas populares

En el tramo final del encuentro, se sumó Francisco Cuestas, quien valoró la propuesta del ensamble: “Va a haber muchos matices, colores y sabores de la provincia”.

Sobre el impacto cultural, remarcó: “Se ha hecho tan grande. Va a venir mucha gente de todo el país. Es muy importante no poder mostrarle nuestro cancionero y baile entrerrianos”.

Cuestas también reflexionó sobre la identidad en los festivales: “Todas las fiestas de Entre Ríos deberían tener esa impronta, esa identidad y que muestran lo nuestro”. Y agregó: “Entre Ríos está teniendo mucha llegada al turismo, y qué mejor que convidarles también además con nuestra rica comida y algo de nuestra música”.