Comenzó la entrega de entradas preferenciales para la Fiesta Nacional del Mate

En la Vieja Usina, comenzó este miércoles la entrega de entradas preferenciales para la Fiesta Nacional del Mate, que se realizará este viernes y sábado en Paraná.

Silvana Pagani, trabajadora del área de Turismo, quien se encuentra organizando y coordinando la atención al público, dijo a Elonce que “estamos muy conformes con la convocatoria que está habiendo en esta mañana. Ha venido mucha gente a retirar su ticket y también a comprar. Todavía hay algunos lugares a la venta”.

Recuerdan que el público puede acercarse, tanto para retirar como para comprar entradas, este miércoles y jueves, de 9 a 19 a la Vieja Usina. En tanto, el viernes y sábado, el punto de retiro será la Vieja Usina y en el bar Cosmopolitan se podrán comprar entradas. Ambos lugares estarán abiertos de 9 a 23.

Precios y características del sector preferencial

En cuanto a los valores de las entradas preferenciales, Pagani detalló que tienen un costo de 40.000 pesos para el viernes y 60.000 pesos para el sábado.

El sector preferencial brinda acceso a un espacio ubicado frente al escenario, cercano a la zona de la rotonda del Puerto Nuevo, similar al esquema utilizado el año pasado. Allí habrá baños exclusivos y una barra exclusiva, además de una mayor cercanía con los artistas. El viernes el sector será con silla (platea), mientras que el sábado será modalidad campo, sin silla.

Entre las recomendaciones para quienes asistan, se indicó que es importante concurrir con el código QR descargado en el celular. En caso de no tenerlo, el personal brinda asistencia en el lugar. Al momento de ingresar al predio, se deberá tener colocada la pulsera, lo que agiliza el acceso. También se recordó que el ingreso es por orden de llegada.

Asimismo, se aclaró que no está permitido llevar sillas, conservadoras ni elementos de gran tamaño, con el objetivo de no entorpecer el movimiento ni generar molestias al resto del público.

Pagani confirmó que aún quedan entradas disponibles para ambas fechas, aunque advirtió que se están terminando, por lo que recomendó acercarse con tiempo.

Testimonios del público

Elonce también mostró el movimiento constante de personas que se acercaban este miércoles con su celular y el QR preparado para retirar entradas.

Milena retiró dos pulseras para el sábado. Contó que es la primera vez que verá a Lali, la artista principal, y que asistirá junto a su mamá. “Es la primera vez que compramos, así que vamos a ver cómo es adentro”, comentó a Elonce.

También Fernando, vecino de Paraná, se acercó a retirar su entrada para el viernes, jornada en la que se presentarán Los Nocheros. Destacó la grilla del espectáculo y señaló que prefiere el sector con silla para disfrutar más tranquilo del show.

Otra mujer retiró tres entradas para el viernes, para ver a Los Nocheros y Rally Barrionuevo, y señaló que concurrirá junto a sus hermanas. Elonce.com