Trabajadores de Obras Sanitarias realizan asambleas informativas y dan a conocer sus pedidos

Durante la mañana de este jueves 4 de febrero, trabajadores de Obras Sanitarias llevaron adelante una asamblea informativa en la planta ubicada sobre avenida Ramírez, donde expusieron distintos planteos vinculados a condiciones laborales, pagos y provisión de elementos de protección.

La medida se desarrolló por tres horas y, según indicaron desde el gremio, se repetirá de forma diaria hasta que haya avances en las gestiones iniciadas ante la coordinación del área.

El encuentro fue impulsado por empleados nucleados en el Sindicato Único de Obreros y Empleados Municipales (Suoyem), quienes vienen manteniendo conversaciones administrativas por una serie de expedientes que, aseguran, se encuentran pendientes desde hace tiempo. Desde la organización remarcaron que el objetivo es ordenar situaciones internas y lograr previsibilidad en el cobro de tareas específicas.

Pedidos vinculados a adicionales y demoras

Fabricio Gómez, secretario adjunto del sindicato, explicó que los principales puntos giran en torno al pago de reparaciones que el personal realiza cuando intervienen terceros o empresas privadas que dañan cañerías, trabajos que se abonan como adicionales. Según detalló, existen casos con demoras prolongadas en la liquidación.

Por su parte, Fernando Sibulofsky señaló que también solicitaron que esos conceptos se “efectivicen dentro de plazos más cortos y de manera uniforme para quienes cumplen funciones similares”. La intención, describieron, es que “los montos se acrediten al mes siguiente de cada intervención”, lo que permitiría ordenar los ingresos del personal.

Asamblea en Obras Sanitarias. Foto: Elonce.

Además, mencionaron expedientes relacionados con suplementos para maquinistas y la provisión de indumentaria adecuada para determinadas tareas, especialmente en cuadrillas que desarrollan labores sanitarias complejas. Desde el gremio indicaron que buscan que esos pedidos se encuadren dentro de mejoras operativas habituales del sector.

Continuidad de las asambleas y servicios garantizados

Tras una reunión reciente con autoridades del área, los trabajadores evaluaron la propuesta recibida y decidieron continuar con asambleas diarias de tres horas. De todos modos, aclararon que, por tratarse de un servicio esencial, se mantendrán guardias mínimas para atender urgencias y asegurar el funcionamiento básico.

De acuerdo con lo informado, la mayoría de las cuadrillas retomará sus recorridas habituales después de las 10 de la mañana, horario en el que finaliza cada encuentro. La modalidad apunta a sostener el diálogo sin interrumpir completamente las prestaciones.

Desde el sindicato remarcaron que los planteos no buscan afectar a la comunidad, sino encauzar respuestas administrativas. Mientras tanto, en Obras Sanitarias se continuará con las instancias de intercambio y seguimiento de los pedidos hasta alcanzar una solución que resulte satisfactoria para las partes.