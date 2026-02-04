Copa Davis: Argentina debuta este viernes ante Corea del Sur

El equipo argentino capitaneado por Javier Frana se prepara con vistas a su presentación del viernes ante Corea del Sur, en el inicio de la serie por la primera ronda de los Qualifiers 2026 de la Copa Davis.
Argentina debuta este viernes en la Copa Davis 2026 ante Corea del Sur. La serie corresponde a la primera ronda de los Qualifiers y se disputa en Busan, la segunda ciudad más importante del país asiático.
El equipo capitaneado por Javier Frana buscará el triunfo para avanzar a la siguiente instancia de la competencia por equipos más prestigiosa del tenis mundial.
El combinado albiceleste presenta una particularidad histórica en este cruce. Los cinco jugadores convocados tendrán su debut absoluto representando al país en Copa Davis. Thiago Tirante lidera el equipo desde el puesto 95° del ranking ATP, acompañado por Marco Trungelliti, Juan Pablo Ficovich, Federico Gómez y Guido Andreozzi.
Fecha, horario y cómo ver el partido
El equipo argentino llegó a Busan tras un viaje de más de 36 horas con múltiples escalas. La delegación completó sus primeros entrenamientos adaptándose a la diferencia horaria de 12 horas y las temperaturas bajo cero de la ciudad coreana. Frana optó por esta convocatoria debido a los conflictos de calendario con la gira sudamericana sobre polvo de ladrillo.
Corea del Sur actúa como local con un plantel liderado por Soon Woo Kwon, ubicado en el puesto 343° del ranking mundial. El equipo asiático accedió a esta instancia tras vencer 3-1 a Kazajistán en el Grupo Mundial I durante la temporada pasada. Argentina ocupa el décimo puesto del ranking de naciones y fue eliminada en cuartos de final de la edición anterior ante Alemania.
En caso de obtener la victoria, Argentina jugará de local en septiembre ante el ganador del cruce entre Países Bajos e India. El objetivo final es clasificar al Final 8 que se disputará en Bolonia entre el 23 y el 29 de noviembre. La serie entre Argentina y Corea del Sur se desarrolla en el Gijang Gymnasium de Busan sobre superficie dura bajo techo.
Fecha: viernes 6 al domingo 8 de febrero de 2026
Horario del primer día: viernes 6, desde las 23:00 horas de Argentina
Horario del segundo día: domingo 8, desde la 1:00 de Argentina
Sede: Gijang Gymnasium, Busan, Corea del Sur
Superficie: cancha dura indoor (DecoTurf)
TV: TyC Sports y DSports
Streaming: Flow, DGO, Telecentro Play y TyC Sports Play
El primer día se disputarán los dos partidos de singles iniciales. El segundo día se completará con el dobles y los dos singles restantes en caso de ser necesarios. El ganador de la serie avanzará a la segunda ronda de los Qualifiers, programada para septiembre.