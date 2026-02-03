River volvió al trabajo con decisiones fuertes en el once y un rompecabezas por resolver

El plantel de River retomó este martes los entrenamientos después de una jornada de descanso y comenzó a enfocarse en el compromiso del próximo domingo frente a Club Atlético Tigre, por la cuarta fecha del Torneo Apertura. Con siete puntos sobre nueve y un funcionamiento que dejó señales positivas, el cuerpo técnico busca sostener la base, aunque deberá resolver algunas situaciones obligadas por lesiones y regresos.

El escenario presenta tres interrogantes claros para Marcelo Gallardo: quién ocupará el lugar del delantero lesionado, si se mantendrá el arquero juvenil que viene siendo titular y cuál será la elección en el lateral izquierdo, donde hay dos opciones disponibles.

La baja obligada en ataque

La principal preocupación en River pasa por el centrodelantero. La lesión muscular sufrida el último fin de semana dejó al equipo sin su referencia ofensiva y obliga a modificar la estructura de ataque al menos durante las próximas semanas.

En ese contexto, Maximiliano Salas aparece como la alternativa con mayores posibilidades. El delantero ingresó en los primeros partidos del campeonato y fue utilizado como “9” natural, lo que le permite correr con ventaja en la consideración del entrenador. Otra opción sería mover piezas ofensivas y apostar por un futbolista más móvil, aunque eso implicaría alterar el esquema que el equipo mostró en las fechas iniciales.

Marcelo Gallardo. Foto: Archivo.

El cuerpo técnico evalúa variantes durante la semana, con la intención de sostener presencia en el área sin perder dinámica en la presión alta.

El arco, entre continuidad y cautela

Otro de los focos está puesto en el arco. La aparición de Santiago Beltrán le dio respuestas positivas al equipo: mantuvo la valla invicta en sus presentaciones oficiales y mostró seguridad en momentos de exigencia.

Mientras tanto, Franco Armani continúa con su recuperación física. Si bien dejó atrás la lesión muscular, todavía arrastra una molestia en el tendón de Aquiles y el cuerpo médico prefiere no acelerar su regreso. La idea es evitar riesgos que puedan generar una recaída, por lo que su vuelta dependerá de la evolución diaria.

De este modo, la continuidad del juvenil asoma como una posibilidad concreta para el duelo del fin de semana.

La pelea por el lateral izquierdo

La tercera incógnita aparece por la banda izquierda. Matías Viña ya cumplió la suspensión y está nuevamente disponible, mientras que Marcos Acuña sumó minutos tras superar problemas físicos y busca ritmo de competencia.

La decisión pasa por evaluar quién llega en mejores condiciones. Viña ofrece mayor continuidad reciente, mientras que Acuña aporta experiencia, aunque todavía necesita rodaje.

Con este panorama, River encara la semana con trabajos tácticos y definiciones puntuales. El rendimiento colectivo permitió tranquilidad, pero las bajas obligan a ajustar piezas antes de recibir a Tigre, en un tramo del campeonato que empieza a exigir regularidad.