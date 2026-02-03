Dolor en Brasil tras el accidente de un colectivo: hay 15 víctimas fatales

El inicio de febrero quedó marcado por la conmoción en Brasil, donde un grave siniestro vial protagonizado por un colectivo de larga distancia provocó al menos 15 muertes y múltiples heridos en el noreste del país. El hecho ocurrió durante la mañana de este martes en una carretera del interior del estado de Alagoas, cuando el vehículo que trasladaba a decenas de pasajeros se salió de la calzada y terminó volcado a un costado del camino. Entre las víctimas se confirmó la presencia de tres niños.

Según información difundida por la agencia Xinhua y a la que accedió Noticias Argentinas, el micro llevaba alrededor de 60 ocupantes al momento del accidente. Las primeras precisiones oficiales indicaron que entre los fallecidos había siete mujeres, cinco hombres y tres menores de edad, mientras que los sobrevivientes fueron derivados a hospitales de la zona con distintas lesiones.

El viaje y las primeras hipótesis

El episodio se registró a la altura de la ruta estatal AL-220, en cercanías del municipio de São José da Tapera. Testigos señalaron que el transporte trasladaba peregrinos que regresaban desde el estado de Ceará hacia sus hogares en Brasil, tras participar de la tradicional romería de Nuestra Señora de las Candelas.

Colectivo accidentado en Brasil. Foto: Agencia NA.

De acuerdo con esos relatos, el conductor habría perdido el dominio del rodado en plena marcha, lo que derivó en la salida de la cinta asfáltica y el posterior vuelco. Esa versión es analizada por las autoridades, que intentan establecer si existieron fallas mecánicas, problemas en la ruta o errores humanos que expliquen lo sucedido.

Rescate y duelo oficial

Dotaciones de bomberos, personal sanitario y equipos estatales trabajaron durante varias horas en el lugar para asistir a los pasajeros, retirar a las víctimas y trasladar a los heridos. En paralelo, la Policía Civil inició una investigación formal para determinar las causas del siniestro.

El gobernador de Alagoas, Paulo Dantas, decretó tres días de luto oficial y acompañó las tareas de asistencia a las familias afectadas. Desde el Ejecutivo provincial señalaron que se dispuso apoyo psicológico y sanitario para los sobrevivientes.

El accidente volvió a poner en foco la seguridad del transporte de pasajeros en rutas del interior de Brasil, especialmente en trayectos extensos vinculados a actividades religiosas o turísticas, donde suele incrementarse la cantidad de viajeros en determinadas fechas.