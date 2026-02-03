Adolescente baleada en Paraná: un detenido y armas secuestradas tras nuevos allanamientos

Cuatro allanamientos con resultados positivos se realizaron este martes en distintos puntos de Paraná en el marco de una causa por abusos de armas, vinculada a los hechos ocurridos los días 5 y 7 de enero en Bajada Grande, que tuvieron como antecedente el ataque que dejó gravemente herida a la adolescente de 15 años, Katherine Alva.

Los operativos fueron ordenados por el fiscal Cristian Giunta y ejecutados tras una investigación desarrollada por la División Homicidios, a partir de una serie de episodios violentos registrados en el barrio Paraná XVI y en jurisdicción de comisaría quinta.

Allanamientos por balaceras en barrios de Paraná (foto Policía de Entre Ríos)

Al respecto, el jefe de la División Homicidios, Miguel Delavalle, explicó a Elonce que la pesquisa se apoyó en tareas de campo, recolección de información y operativos preventivos desplegados en distintas zonas. “Gracias a los recorridos con grupos especiales en jurisdicción de comisarías decimoprimera y quinta, los vecinos comenzaron a brindar datos que fueron fundamentales para avanzar”, relató.

Como resultado de los procedimientos, en calles República de Siria y Segundo Sombra, se logró el secuestro de dos armas de fuego de alto calibre: una pistola 9 milímetros y otra calibre .40, ambas con cartuchería en sus cargadores. Una de ellas se encontraba con munición en recámara, lista para disparar, lo que representaba “un peligro inminente”, según detalló el funcionario policial.

Detenidos por balaceras en barrios de Paraná (foto Policía de Entre Ríos)

Ante estos hallazgos, el fiscal interviniente dispuso la detención del propietario de uno de los domicilios allanados y la correcta identificación y supeditación a la causa de su pareja. El comisario indicó que el detenido se encontraba siendo sometido a la verificación de antecedentes policiales, aunque adelantó que “existen indicios” de que tendría registros previos.

Delavalle explicó que los allanamientos se realizaron sobre personas allegadas a las adolescentes heridas en los ataques, ya que uno de los hechos fue una represalia directa tras el primer episodio armado. Cabe aclarar que por el ataque a Katherine Alva, ocurrido el 5 de enero, ya hay dos personas detenidas.

Katherine Alva, adolescente baleada en Paraná

Se recordará que Katherine Alva, una adolescente de 15 años, recibió un disparo en la cabeza durante un ataque ocurrido el 5 de enero en una vivienda de calle República de Siria. La joven estuvo internada en terapia intensiva con pronóstico reservado, luego de que dos menores efectuaran entre cinco y diez disparos desde una motocicleta.

Las armas secuestradas serán sometidas ahora a peritajes por parte de Policía Científica, a fin de determinar si coinciden con la evidencia balística recolectada en las escenas de los hechos investigados.

Adolescente baleada en Paraná: un detenido y armas secuestradas tras nuevos allanamientos

En cuanto a la situación en los barrios afectados, el jefe policial señaló que se reforzaron las tareas de prevención con presencia constante de grupos especiales. “Eso nos ayuda porque la gente se anima a hablar, confía más y se acerca con información. Sacar estas armas de circulación es clave para evitar nuevas tragedias”, afirmó.