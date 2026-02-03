Identificaron a dos sospechosos por el robo en una panadería de Paraná

REDACCIÓN ELONCE
Comisario confirmó a Elonce que ya hay dos hombres identificados por el robo a una panadería de calle Churruarín e indicó, además, que ambos sospechosos cuentan con antecedentes por delitos contra la propiedad.
Un robo se registró durante la madrugada de este martes en una panadería ubicada en calle Churruarín, a la altura de Díaz Vélez, en la jurisdicción de la comisaría cuarta de Paraná. El hecho ocurrió alrededor de las 4 y motivó un amplio operativo policial para dar con los responsables.
Según explicó a Elonce el jefe de la dependencia policial, Lucas Acosta, desconocidos ingresaron al local comercial tras violentar la cerradura de aluminio y, una vez en el interior, sustrajeron dinero en efectivo y otros elementos, cuyo detalle y monto continúan bajo investigación.
Tras la denuncia, se comisionó personal de Policía Científica, que realizó tareas de fotografía y levantamiento de rastros. En paralelo, se inició un trabajo conjunto con la División 911, a través del sistema de videovigilancia, para reconstruir el recorrido de los sospechosos.
De acuerdo a los primeros avances, la investigación permitió identificar a dos hombres como presuntos autores del ilícito. “En este momento personal de la División 911 está trabajando para dar con uno de los sospechosos. El otro ya está identificado y se solicitarán medidas en forma posterior”, indicó Acosta. El comisario confirmó además que ambos sospechosos cuentan con antecedentes por delitos contra la propiedad.
En cuanto a la cifra sustraída, señaló que se trata de “una suma considerable”, aunque aclaró que ese dato forma parte de la investigación en curso y no puede ser precisado. Desde la dependencia policial se entrevistaron con los propietarios del comercio, quienes se mostraron “muy ofuscados” por lo ocurrido.
En ese sentido, Acosta aseguró que se puso a disposición todo el personal de la comisaría para asistir a la víctima y continuar con las diligencias necesarias.
Respecto a la seguridad en la zona, el jefe policial sostuvo que no se habían registrado hechos similares recientes, aunque se intensificaron las tareas preventivas. “Se está trabajando con recorridas en avenidas principales y saturando la zona comercial para evitar este tipo de delitos”, concluyó.