Policiales Violento episodio contra la Policía

Detuvieron a un joven tras arrojar botellas y atacar a un móvil policial

Vecinos alertaron por un hombre que agredía a peatones y vehículos. Tras la intervención de la Policía de La Paz, el sospechoso lanzó una botella contra un patrullero y fue reducido tras intentar escapar.

3 de Febrero de 2026
Jefatura Departamental La Paz.
Jefatura Departamental La Paz. Foto: archivo

Un joven de 23 años fue detenido en flagrancia durante la madrugada de este martes, acusado del delito de atentado a la autoridad, luego de protagonizar un violento episodio en la intersección de Baden La Feria y Osvaldo Magnasco, en La Paz.

 

Según el parte oficial de la Jefatura Departamental La Paz, alrededor de las 00:30 se recibió un llamado telefónico de vecinos que advertían sobre la presencia de un sujeto, aparentemente en estado de ebriedad, que se encontraba arrojando objetos contundentes contra transeúntes y vehículos que circulaban por la zona.

Detenido en La Paz (foto Polic&iacute;a de Entre R&iacute;os)
Detenido en La Paz (foto Policía de Entre Ríos)

Al arribar un móvil policial al lugar, el individuo lanzó una botella que impactó directamente contra el patrullero, provocando daños materiales. Ante esta situación, los uniformados descendieron del vehículo, momento en el cual el agresor intentó darse a la fuga.

Persecución y detención

 

El sospechoso corrió hacia una zona de malezas cercana, pero fue alcanzado y reducido a pocos metros por el personal policial. En el lugar se procedió a la demora del joven, quien luego fue identificado como un joven de 23 años.

 

La fiscalía en turno fue puesta en conocimiento de lo ocurrido y dispuso la detención inmediata y el traslado del individuo a la Jefatura Departamental La Paz, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.

 

