Crimen de Jeremías Monzón: "Fue ensañamiento, perversión y crueldad", dijo la madre

Romina Monzón, la mamá de Jeremías Monzón, el joven asesinado en diciembre frente a la cancha de Colón, en Santa Fe, dialogó con Elonce acerca de cómo continúa la causa que tiene como principales responsables a tres adolescentes de 14, 15 y 16 años y la búsqueda de una ley de baja de la edad de imputabilidad.

“Es terrible cómo asesinaron a Jere estos tres menores. Es terrible que de los tres solo una esté con prisión y que los otros dos, de 14 años, estén libres en su casa. El miércoles de la semana pasada imputaron a la madre de Milagros, una de las asesinas de Jere, como partícipe necesaria”, explicó, ya que la progenitora “ayudó a ocultar las pruebas del asesinato”.

En esta línea y en relación a la baja de la edad de imputabilidad, aseveró: “Es terrible y macabro, siniestro, nos deja a todos con tanta angustia, dolor e impotencia que al menos intentamos afrontar el dolor e intentar hacer esta ley”.

“El viernes de la semana pasada nos recibió Patricia Bullrich junto con otros senadores. Lo que estamos haciendo es juntar firmas para peticionar la ley, en formato papel, y nos habilitaron en formato digital porque hay muchos argentinos fuera del país que quieren firmar. Es una ley que no solo incluye la baja de la edad de imputabilidad sino que proponemos otras medidas porque sabemos que con eso no alcanza”, explicitó.

Acerca del encuentro con la senadora nacional y exministra de Seguridad de la Nación, Romina Monzón señaló que fue “agridulce”. “Es terrible entender que si esto se hubiese votado antes, los asesinos de Jere no estarían en su casa como si nada, ni siquiera con el antecedente penal. Entendemos que las leyes no son retroactivas, por eso por más de que hagamos la ley, no se puede encerrar a estas bestias que asesinaron cruelmente a Jere”, remarcó.

Tanto el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, como el ministro de Seguridad y la Fiscal General expresaron su apoyo y acompañamiento a la familia Monzón.

“Llegamos prácticamente hasta el presidente y que aún así no vamos a tener la justicia necesaria es lo que nos motiva a hacer esta ley y que ninguna familia tenga que pasar por lo mismo”, relató.

La viralización de los videos del asesinato

La madre de Jeremías Monzón se refirió a la circulación del material gráfico y probatorio del ataque que le provocó la muerte a su hijo. En este sentido, relató que junto al equipo de abogados que la representan como querellante hicieron cartas documento y “se tomaron medidas para evitar la difusión”.

“Hubo varios medios de comunicación que expusieron el audio, es terrible, es atroz, no se lo recomiendo a nadie que lo escuche ni que lo vea. Se escuchan los últimos cuatro minutos de vida de Jere, que lo torturaron, es aberrante entender cómo la sociedad finge entretenerse con contenido tan atroz”, sentenció.

Y reflexionó: “Eso nos lleva a un montonazo de reflexiones, qué nos pasa a la gente. Hubo gente que vendió el video, hay un nivel de cinismo y crueldad, que nos lleva a replantearnos qué estamos consumiendo como sociedad”.

Contacto con familiares de víctimas de atacantes adolescentes

Romina Monzón comentó que la primera persona que se comunicó “para que juntas pidamos justicia” fue la mamá de Delfina, una nena de 15 años de San Cristóbal. “Tuvieron la suerte que pudieron intervenir. La atacaron cinco personas en la calle con un nivel de violencia terrible, tras amenazas, salieron a cazarla, le desfiguraron la cara”, relató.

“Es atroz cuando esa mamá me pide ayuda para que su caso se visualice. Hicimos una página web para que las familias carguen sus casos y son tantos que es terrible. Estuve en contacto con la familia de un nene de 15 años de Olavarría que está hemipléjico y uno de los atacantes está libre en su casa”, contó.

Además, enumeró otros casos recientes que involucraron a victimarios adolescentes y sentenció: “Es un nivel de perversión que cuando me dicen algo sobre el sistema judicial, es una ley que tiene 45 años, que prescribió completamente, la sociedad mutó”.

“Cuando plantean que son niños es perverso, entendieron completamente lo que estaban haciendo y lo hacían a conciencia, sabiendo que no tenían responsabilidad jurídica, porque eso es más siniestro todavía”, enfatizó.

“El crimen de Jere no es un crimen perpetrado por chicos que están en situación de vulnerabilidad. Ellos estaban escolarizados, tienen una familia constituida y decidieron asesinar a mi hijo de la manera más violenta y perversa que encontraron”, subrayó.

Sobre los hechos en sí, Romina contó que “a Jere le exigieron la clave del teléfono como si poseyera un video. Tenía dos celulares que fueron peritados donde no se encontró nada”.

“Esta es una oportunidad de limpiar la memoria de mi hijo porque intentaron agarrarse de un montonazo de cosas”, señaló la mujer al relatar presuntos casos de abuso y campañas en redes sociales en contra de su hijo.

“Decidieron matarlo, lo citaron y llegaron antes con todo planificado. El nivel de tortura que le metieron a Jere es inaudito. Cuando le piden la clave del celular y ven que no hay nada, ya tenían decidido hacerlo”, detalló.

Por último, Romina indicó que la semana anterior fueron a tribunales y en ese contexto se enteró “que la mamá de Milagros se abrazó con ella celebrando la

muerte de Jere”.

“Está todo probado que fue ensañamiento, perversión y crueldad. No tiene que quedar en el olvido”, reiteró la mujer.

La mujer anticipó que continuarán realizando marchas en Santa Fe y en Buenos Aires, “para que los familiares puedan descansar en paz en una justicia que no es justa”.

Jeremías Monzón fue visto con vida por última vez el jueves 18 de diciembre del año pasado, cuando salió de su casa en bicicleta rumbo a Santa Fe. Pasado el día y tras no tener noticias de él, su familia denunció la desaparición, dando lugar a la activación del Alerta Sofía, un protocolo de emergencia para la búsqueda inmediata de niños y adolescentes desaparecidos en situaciones de alto riesgo.