Tras los ataques a Jeremías y Delfina, familias de víctimas reúnen apoyo para modificar la edad de imputabilidad

Madres y familiares de jóvenes atacados y asesinados por menores se organizan a nivel nacional para exigir cambios urgentes en el sistema penal y la modificación de la baja de la edad de imputabilidad, tras una seguidilla de casos que quedaron sin condena efectiva.

En diálogo con Eonce, Luciana Nardulli, mamá de Delfina, y Romina Monzón junto a Virginia Monzón, mamá y tía de Jeremías, relataron historias atravesadas por la violencia, la impunidad y el dolor, y convocaron a una lucha nacional para evitar que otros jóvenes sufran el mismo destino.

Delfina sobrevivió a un ataque brutal ocurrido el 1 de enero en San Cristóbal. “Fue golpeada y cortada en el rostro por cinco jóvenes”, relató su madre. La adolescente era víctima de acoso constante, tanto en la escuela como en redes sociales, un contexto que, según su familia, no fue atendido a tiempo.

Para Nardulli, la gravedad del caso expone una falla estructural: en la situación de Delfi “se podría haber hecho algo antes”. Sin embargo, todos los agresores que participaron “salieron inmunes”, lo que refuerza el pedido de revisar el marco legal vigente.

El crimen de Jeremías y la falta de respuestas judiciales

El caso de Jeremías Monzón marcó un antes y un después para su familia. El joven fue asesinado a puñaladas por menores; entre los implicados se encontraba su novia de 16 años y otros jóvenes de 15 y 16. “Nos arrebataron la vida de Jere. Dos de los asesinos quedaron libres. Según la Justicia, no se puede hacer nada más. No es una respuesta que se le puede dar a una madre”, expresó Romina.

Las familiares mencionaron otros hechos recientes que generan alarma social. “Hubo cuatro casos en este último mes, en donde menores generaron actos espantosos con un nivel de perversión atroz”, señalaron.

La repetición de argumentos oficiales profundiza la indignación. “Son muchas víctimas que tuvieron que escuchar las mismas respuestas que nosotros. ‘No se puede hacer nada’”, remarcaron.

Una convocatoria nacional y el debate en el Congreso

Pese al dolor, las familias decidieron organizarse y confirmaron avances institucionales: “Ayer se comunicaron desde el Congreso de la Nación. Específicamente la diputada Valentina Ravera. Están trabajando en el proyecto y nos invitaron a ser parte de las comisiones a partir del 10 de febrero”.

El objetivo es claro: “Sabemos que nada nos va a devolver a Jere. Tiene que ser una lucha nacional para proteger al resto de los argentinos”. En ese camino, advierten que el sistema actual no alcanza. “Estamos analizando el sistema penal argentino, no hay herramientas jurídicas que se pueden hacer para frenar estos hechos”, sostuvieron.

El impacto también es cotidiano: “Tenemos que volver a rehacer nuestras vidas, las familias de las víctimas terminamos más privadas de la libertad que los asesinos”. A través de la cuenta de Instagram @leyjeremiasmonzon, convocan a familias de víctimas de todas las provincias para impulsar el debate.

Para finalizar, advirtieron a los funcionarios: “Todos los que se opongan a proteger a las víctimas, van a tener entre sus manos la sangre de Jeremías y otros”.

Marcha por Jeremías

Este viernes, encabezarán una marcha por justicia y por la Ley Jeremías, que partirá, a las 19:30, desde Las Cinco Esquinas de Santo Tomé y culminará en la Plaza 25 de Mayo de Santa Fe, frente a la Casa de Gobierno.