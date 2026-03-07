Espinillo Norte será escenario de la Peña Campera “El Aromito”

El sábado 14 de marzo se realizará en Espinillo Norte la segunda edición de la Peña Campera “El Aromito”. Habrá música en vivo, grupos de danza, recitadores y propuestas gastronómicas en un encuentro pensado para compartir en familia.
La Peña Campera “El Aromito” se realizará el sábado 14 de marzo en Espinillo Norte, en una propuesta cultural que busca reunir música, danza y tradiciones del litoral. El evento comenzará a las 21 horas y tendrá lugar en la Escuela Nº 58, con una programación artística que incluirá chamamé, folclore, recitados y espectáculos de danza.
La iniciativa es organizada por un grupo de jóvenes que impulsan este encuentro con el objetivo de fortalecer las raíces culturales y generar un espacio de encuentro para la comunidad.
Uno de los organizadores explicó que la propuesta surgió como una forma de mantener vivas las tradiciones regionales. “La Peña Campera El Aromito es organizada por un grupo de amigos y amantes del chamamé. La idea es que nuestra cultura no se pierda y que el chamamé y el folclore sigan vivos”, expresó.
Música, danza y recitados
La segunda edición contará con la participación de distintos artistas y grupos de la región.
Entre los números confirmados estarán El Patrón del Chamamé de San Salvador, Los Mansos del Chamamé de Viale, Martín “El Picaflor Bailantero”, Hugo Niquel y Pasión Campera.
“Somos un grupo de quince chicos que solemos ir a jineteadas y eventos camperos, y se nos ocurrió organizar una peña. Gracias a Dios esta será la segunda edición”, señalaron desde la organización.
Transporte y entradas
Para facilitar la asistencia del público, se dispusieron servicios de transporte desde distintas localidades. Habrá un colectivo que partirá desde Plaza de las Mujeres de Paraná, con paradas en San Benito, Colonia Avellaneda y Sauce Montrull, que trasladará a los asistentes hasta el predio del evento. El servicio tendrá un costo de 20.000 pesos e incluirá la entrada.
También se ofrecerá otro transporte que partirá desde Cerrito, con recorrido por María Grande, Tabossi, Sosa y Viale, con un valor de 25.000 pesos con entrada incluida. Para quienes deseen asistir por sus propios medios, la entrada anticipada tendrá un costo de 10.000 pesos.
Una peña pensada para la familia
Desde la organización remarcaron que el evento está pensado como un espacio familiar. Los asistentes podrán llevar sillones o mesas para disfrutar del espectáculo, mientras que en el lugar habrá servicio de cantina y buffet, con venta de choripanes, vacío, tortas fritas, bebidas y agua caliente para el mate.
Además, se abrirá un espacio para artesanos y emprendedores, con stands de productos regionales como cuchillos, mates y otros artículos tradicionales. “Queremos invitar a todas las familias y a toda la comunidad a participar. Es un evento abierto donde todos pueden disfrutar de nuestra música y nuestras costumbres”, señalaron los organizadores.
Quienes deseen obtener más información o inscribirse para participar con stands pueden consultar en las redes sociales del evento: facebook.com/pcamperaelaromito.