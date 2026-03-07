Esta tarde se disputará la maratón acuática de 34 kilómetros en Paraná

La prueba unirá El Chapetón con la playa del Club Atlético Estudiantes. Participarán nadadores de distintas provincias en una exigente travesía de aguas abiertas por el río Paraná.
Esta tarde se realizará una nueva edición de la maratón acuática Chapetón–Paraná, una exigente competencia de aguas abiertas que recorrerá 34 kilómetros por el río Paraná y reunirá a nadadores de distintos puntos del país. La largada está prevista para las 14.30 desde El Chapetón, mientras que la llegada se espera alrededor de las 18 o 18.30 en la playa del Club Atlético Estudiantes, en Paraná.
La travesía combina resistencia física, estrategia y contacto con uno de los escenarios naturales más imponentes de la región, con el río Paraná como protagonista.
Nadadores de varias provincias
La presente edición contará con 20 participantes, entre nadadores experimentados y deportistas que buscan superarse en una de las pruebas más exigentes del calendario de aguas abiertas. Entre los inscriptos hay representantes de Mar del Plata, Capital Federal, Rosario (Santa Fe) y Santa Rosa (La Pampa), además de atletas de distintas ciudades entrerrianas como Paraná, Concordia, Crespo y Valle María.
Uno de los organizadores del evento, Andrés Solioz, destacó la importancia de poder realizar nuevamente la competencia. “Estamos muy contentos de poder llevar adelante la segunda edición de la maratón acuática El Chapetón–Paraná, que tiene un recorrido de 34 kilómetros. Para nosotros es un evento muy importante y nos alegra poder repetirlo este año”, expresó.
Además explicó que durante la mañana se realizó la acreditación de los nadadores. “Comenzamos con la entrega de kits para los 20 participantes que confirmaron su presencia en esta edición. Al mediodía vamos a trasladarnos hacia El Chapetón para preparar la largada de la prueba”, señaló.
Un desafío de larga distancia
La competencia consiste en una travesía continua por el río Paraná que comienza en El Chapetón y finaliza en la playa del Club Atlético Estudiantes. “Se trata de una distancia de 34 kilómetros que se nada de manera continua, sin detenerse en el agua, desde la bajada de lancha en El Chapetón hasta la llegada en la playa del Club Estudiantes”, explicó Solioz.
El organizador remarcó que se trata de un desafío importante incluso para nadadores experimentados. “Es una distancia muy exigente y no todos los nadadores se animan a afrontar varias horas de nado en aguas abiertas. Además, este año coincidió con otras competencias en diferentes puntos del país, lo que también influyó en la cantidad de participantes”, comentó.
Impacto deportivo y turístico
Desde la organización también resaltaron que este tipo de competencias genera movimiento en la ciudad.
“No solo tiene un valor deportivo, sino también turístico. Este tipo de eventos le hace bien a la ciudad y a la provincia porque genera actividad en hoteles, alojamientos y restaurantes. Paraná suma así una nueva propuesta deportiva en el río”, afirmó.
Entre los participantes también habrá presencia local, como una joven nadadora del Paraná Rowing Club, además de atletas de Crespo y otras localidades entrerrianas.
La prueba podrá ser acompañada desde embarcaciones que seguirán el recorrido por el río, lo que convierte a la competencia en un atractivo tanto para los deportistas como para quienes participan desde el agua.
“Es una experiencia muy linda tanto para los nadadores como para quienes acompañan desde las embarcaciones. Si todo se desarrolla según lo previsto, los primeros competidores deberían estar llegando a la playa del Club Estudiantes alrededor de las 18 o 18.30”, concluyó Solioz.