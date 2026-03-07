Sábado con algunas nubes: cómo estará el tiempo el fin de semana

El pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para Paraná anticipa un fin de semana con condiciones variables, posibilidad de lluvias aisladas y temperaturas que irán en ascenso durante los próximos días.

De acuerdo con los datos oficiales, el sábado se espera una jornada con una temperatura máxima de 27 grados y mínima de 17. El cielo se presentará con algunas nubes.

Para el domingo, el organismo nacional prevé una temperatura máxima de 29 grados y una mínima de 18. A lo largo del día podrían registrarse tormentas aisladas, con probabilidades de precipitaciones que oscilarían entre el 10 y el 40 por ciento, principalmente durante la tarde y la noche.

Posibles lluvias al inicio de la semana

El lunes continuaría la inestabilidad en la capital entrerriana. El SMN indicó que la temperatura alcanzaría los 30 grados, con una mínima de 19. Durante la mañana podrían producirse lluvias y tormentas aisladas con una probabilidad de entre 10 y 40 por ciento, mientras que hacia la tarde y la noche el cielo permanecería parcialmente nublado.

Además, el pronóstico señaló la presencia de vientos con ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 kilómetros por hora en distintos momentos del período, lo que podría generar condiciones cambiantes en la región.

Mejoraría el tiempo y subirá la temperatura

A partir del martes, las condiciones tenderían a mejorar. Para esa jornada se anticipa cielo parcialmente nublado, sin probabilidad de lluvias, con una temperatura mínima de 19 grados y una máxima de 30.

El miércoles el panorama sería similar, con temperaturas que oscilarían entre los 18 y 30 grados. Hacia el final de la semana, el calor se haría más marcado. El jueves la temperatura máxima podría alcanzar los 31 grados, con una mínima de 20, mientras que el viernes el termómetro treparía hasta los 32 grados en Paraná, según las estimaciones del Servicio Meteorológico Nacional.