Gran Hermano emitió un comunicado tras la polémica por una broma sobre marihuana dentro de la casa

La producción del reality respondió luego de que la participante Danelik insinuara que le habían dado un cigarrillo de marihuana en el confesionario. El mensaje, leído en vivo, advirtió que podrían aplicar sanciones graves si se repite una situación similar.
El reality Gran Hermano quedó envuelto en una polémica luego de que una participante insinuara, en tono de broma, que la producción le había entregado un cigarrillo de marihuana dentro del confesionario. Tras la viralización del video en redes sociales, el programa emitió un comunicado oficial para aclarar lo ocurrido.
El episodio involucró a la influencer Danelik Star, quien durante una conversación con otras jugadoras comentó: “Vamos a fumar un porro afuera, ¿querés? En el confesionario me han pasado uno”. El momento fue registrado por las cámaras del reality y rápidamente comenzó a circular en la plataforma X.
Ante la repercusión, la producción decidió intervenir con un mensaje formal dirigido a todos los participantes. El comunicado fue leído en la casa por la actriz Andrea del Boca, en un clima de tensión.
“En la madrugada de hoy sucedió un episodio que me llena de preocupación. Danelik afirmó, de manera jocosa, que en el confesionario le fue entregado un cigarrillo de marihuana e invitó a algunas compañeras a fumarlo”, señaló el mensaje transmitido en vivo.
Advertencia del programa
Según se informó, la participante fue convocada al confesionario para aclarar sus dichos. Allí reconoció que se trató de una broma y admitió que su comentario fue inapropiado.
El comunicado fue contundente: la producción advirtió que no aceptará insinuaciones que pongan en duda las reglas del programa ni la integridad del juego. “Fue un comentario inaceptable”, remarcaron.
Además, se dejó abierta la posibilidad de sanciones más severas en caso de repetirse una situación similar, incluso una eventual expulsión del reality.
Debate en redes
La escena generó un fuerte debate entre seguidores del programa. Algunos usuarios cuestionaron la broma de la participante, mientras que otros discutieron la respuesta del ciclo y las estrictas normas que rigen el aislamiento dentro de la casa.
Danelik, de 25 años y oriunda de Tucumán, es creadora de contenido digital y cuenta con una gran presencia en redes sociales, donde reúne más de 920 mil seguidores en Instagram y cerca de 5 millones en TikTok.