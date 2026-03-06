Paulo Dybala fue operado de la rodilla izquierda y complica su presencia en el Mundial con Argentina

El delantero argentino Paulo Dybala fue sometido este viernes a una artroscopia en la rodilla izquierda para tratar una lesión en el menisco externo que lo venía afectando desde hace semanas. La intervención quirúrgica lo mantendrá fuera de las canchas durante al menos 45 días y complica su presencia en el próximo Mundial con la Selección Argentina de Fútbol.

El atacante de la AS Roma arrastraba molestias en esa rodilla desde fines de enero y había intentado recuperarse mediante tratamientos no invasivos. Sin embargo, al persistir el dolor decidió pasar por el quirófano para solucionar definitivamente el problema.

Dybala había sido incluido recientemente en la convocatoria para un partido de la Serie A frente a Juventus, aunque no llegó a sumar minutos. Durante un entrenamiento posterior volvió a sentir molestias y abandonó la práctica, lo que derivó en la decisión de operarse.

Baja por varias semanas

Tras la cirugía, el futbolista estará al menos un mes y medio fuera de actividad. En ese período se perderá varios compromisos importantes, entre ellos los partidos de octavos de final de la UEFA Europa League y otros encuentros del calendario del club italiano.

En lo que va de la temporada, el mediapunta ya acumula 13 partidos ausente por diferentes problemas físicos, cifra que aumentará con este nuevo proceso de recuperación.

Futuro y Selección

La lesión llega en un momento clave para la carrera del jugador de 32 años, cuyo contrato con la Roma finaliza al término de la temporada europea. En Italia ya circulan rumores sobre su futuro y una posible vuelta al fútbol argentino.

Además, la recuperación podría complicar su presencia en la lista que el entrenador Lionel Scaloni deberá definir para la próxima cita mundialista, donde la Selección buscará defender el título obtenido en Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022.