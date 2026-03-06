Copa Sudamericana: River y Racing serán cabezas de serie en el sorteo de grupos

La Copa Sudamericana 2026 comienza a delinear su estructura a medida que se acerca el sorteo de la fase de grupos. Con la finalización de la fase preliminar, ya se conocen la mayoría de los equipos que formarán parte del cuadro principal del segundo torneo de clubes más importante del continente.

El sorteo se realizará el próximo 19 de marzo en Luque, Paraguay, en la sede de la Conmebol. Allí se definirá la composición de los grupos y el camino que deberán recorrer los equipos que buscan avanzar en la competencia.

De los 32 clubes que disputarán la fase de grupos, hasta el momento ya están confirmados 28. Los cuatro lugares restantes se completarán con los equipos que queden eliminados en la Fase 3 de la Copa Libertadores.

Cómo quedaron distribuidos los bombos

La conformación de los bombos para el sorteo de la Copa Sudamericana se definió en base al ranking de clubes de la Conmebol. Ese criterio determina qué equipos serán cabezas de serie y cuáles integrarán los restantes niveles del sorteo.

En el bombo 1 aparecen River y Racing, los dos equipos argentinos mejor ubicados en el ranking. Ambos compartirán ese lugar con Atlético Mineiro, San Pablo, Gremio, Olimpia, Santos y América de Cali.

El bombo 2 estará integrado por San Lorenzo y Tigre como representantes argentinos, junto con Bragantino, Palestino, Millonarios, Caracas, Vasco da Gama y Cienciano.

Por su parte, el bombo 3 reúne a Audax Italiano, Blooming, Academia Puerto Cabello, Boston River, Montevideo City Torque, Deportivo Cuenca, Independiente Petrolero y Macará.

En el bombo 4 se ubican Alianza Atlético, Barracas Central, Deportivo Riestra y Recoleta, además de los cuatro equipos que perderán la tercera fase de la Copa Libertadores.

Un aspecto reglamentario que se mantiene para esta edición es que no pueden coincidir dos equipos del mismo país en un mismo grupo durante la fase inicial del torneo.

Cuándo se jugará la fase de grupos

La fase de grupos de la Copa Sudamericana comenzará en abril y se extenderá hasta finales de mayo. La primera fecha está programada para la semana del 8 de abril.

Las siguientes jornadas se disputarán en las semanas del 15 de abril, 29 de abril, 6 de mayo, 20 de mayo y 27 de mayo, completando así las seis fechas previstas para esta etapa del torneo.

Una vez finalizada la fase de grupos, los equipos que logren avanzar continuarán su camino hacia las instancias decisivas del certamen.