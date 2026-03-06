Úbeda recupera jugadores en Boca y arma equipo pensando en el clásico con San Lorenzo

Luego de la victoria por 3 a 0 frente a Lanús, el plantel de Boca volvió este viernes a los entrenamientos en el predio de Ezeiza con la mirada puesta en el clásico ante San Lorenzo por la fecha 10 del campeonato. El equipo dirigido por Claudio Úbeda retomó las prácticas con un ensayo de fútbol que permitió observar algunas novedades importantes dentro del plantel.

El triunfo frente al reciente campeón de la Recopa 2026 significó un impulso anímico para el conjunto xeneize. En ese contexto, el cuerpo técnico comenzó a trabajar rápidamente en la preparación del próximo compromiso, ante San Lorenzo, que se disputará el miércoles 11 en la Bombonera.

Durante la jornada de entrenamiento, el entrenador organizó un trabajo con pelota en el que participaron principalmente los futbolistas que sumaron menos minutos en el último encuentro o que directamente no tuvieron participación.

Velasco volvió a entrenar con pelota

Según informó Olé, principal novedad de la práctica tuvo como protagonista a Alan Velasco. El mediocampista participó por primera vez de un ensayo de fútbol luego de la lesión que sufrió al inicio del campeonato.

El jugador había padecido una distensión grado 2 del ligamento colateral medial de la rodilla izquierda tras una fuerte infracción en el partido ante Deportivo Riestra, en la primera fecha del torneo. Desde entonces, se encontraba en proceso de recuperación.

Velasco y Herrera. Foto: Boca.

Si bien ya había recibido el alta médica y se entrenaba a la par del grupo, hasta el momento no había sido parte de trabajos con pelota. Su participación en la práctica representa una buena noticia para el cuerpo técnico de Boca, que en lo que va del año debió afrontar varias bajas por lesiones.

En ese sentido, no se descarta que Velasco pueda volver a integrar la lista de convocados para el clásico frente a San Lorenzo, aunque su evolución continuará siendo evaluada en los próximos entrenamientos.

El equipo que probó Úbeda

Durante la práctica realizada en Ezeiza, el entrenador de Boca dispuso una formación con varios futbolistas que buscan sumar minutos. El equipo estuvo integrado por Leandro Brey; Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Marco Pellegrino y Malcom Braida.

En el mediocampo formaron Williams Alarcón, Camilo Rey Domenech, Ander Herrera y Kevin Zenón. En la ofensiva, los elegidos fueron Iker Zufiaurre y Lucas Janson.

Entre las presencias destacadas del ensayo aparecieron varios juveniles, como Gorosito y Rey Domenech, además de Zufiaurre, quien ya tuvo participación en algunos partidos del torneo.

También se destacó la presencia del español Ander Herrera, que continúa sumando ritmo de competencia tras recuperarse de un desgarro sufrido semanas atrás.