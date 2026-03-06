Boca dio un nuevo paso en el proyecto para ampliar la Bombonera

La dirigencia de Boca dio un nuevo paso en el camino hacia la ampliación de la Bombonera. En las últimas horas, el club envió documentación a la empresa Ferrosur con el objetivo de obtener autorización para realizar obras vinculadas al proyecto de ampliación del estadio.

El trámite está relacionado con la posibilidad de instalar columnas junto a las vías del tren que pasan a pocos metros del estadio. Esta estructura permitiría avanzar en la instalación de ascensores que mejorarían el acceso de los hinchas y formarían parte de la futura ampliación del recinto.

Según trascendió, el proyecto contempla la colocación de 18 ascensores en ese sector, lo que representaría una mejora significativa en la circulación dentro de la Bombonera.

Obras en marcha dentro del estadio

Mientras se avanza con las gestiones vinculadas a la ampliación, el club continúa realizando distintas obras dentro del estadio. Una de ellas se desarrolla en la platea L baja, donde se realizan modificaciones estructurales.

La idea es que en el futuro los futbolistas puedan salir al campo de juego por ese sector, como parte de un rediseño de la circulación interna del estadio.

Tren que pasa al lado de La Bombonera. Foto: Redes.

Además, semanas atrás se anunció la ampliación del pasillo interno de la Bombonera, junto con la construcción de nuevos baños y un patio de comidas con 11 puestos gastronómicos.

Remodelaciones y nuevos espacios para socios

Las obras también incluyen trabajos en la histórica puerta de Brandsen 805 y en el hall central del estadio. Estas intervenciones buscan mejorar la infraestructura del club y brindar mayores comodidades a los socios.

En paralelo, frente al estadio se construye un nuevo gimnasio de primer nivel que estará destinado exclusivamente a los socios de la institución.

A pesar de estos avances, los hinchas continúan esperando el anuncio oficial sobre la ampliación de la Bombonera, una de las promesas centrales de la gestión encabezada por Juan Román Riquelme.

Por el momento, desde el club sostienen que el proyecto continúa en análisis y que se siguen dando pasos administrativos y técnicos para hacer viable la ampliación del histórico estadio.