Padres denuncian graves problemas edilicios en la Escuela Nº 200: “Esto no puede seguir así”

A menos de una semana del inicio del ciclo lectivo 2026, padres y familiares de alumnos de la Escuela Nº 200 “Soldados de Malvinas” realizaron un reclamo público por el estado edilicio del establecimiento. Según indicaron, el edificio presenta problemas estructurales desde hace varios años y aseguran que la situación afecta el desarrollo normal de las clases.

El móvil de Elonce se acercó hasta el establecimiento, ubicado en calle Primero de Mayo de la ciudad de Paraná, donde un grupo de madres, padres y familiares expresó su preocupación por las condiciones en las que funciona la institución, que cuenta con una matrícula aproximada de 600 estudiantes.

Entre los principales problemas mencionados se encuentran filtraciones en los techos, aulas clausuradas, falta de mobiliario y dificultades en el sistema de agua, lo que incluso llegó a afectar el funcionamiento del comedor escolar durante los primeros días de clases.

Reclamo por obras pendientes

Janet Ferrero, madre de dos alumnos de la institución, explicó que el reclamo lleva varios años sin respuestas concretas. “Hace más de dos años que el expediente está dando vueltas. El año pasado hicimos un abrazo simbólico y también difundimos la situación en distintos medios”, relató.

Escuela Nº 200. Foto: Elonce.

Según indicó, cuando llueve se registran filtraciones que obligan a reorganizar las clases en otras aulas. “El techo está roto y los chicos se tienen que reagrupar porque no pueden dar clases en algunas aulas”, sostuvo.

Además, señaló que el año pasado se redujo el horario escolar debido a las condiciones edilicias. “Necesitamos que quienes tengan competencia puedan hacer algo porque nosotros como padres no podemos intervenir directamente”, agregó.

Problemas con el agua y el comedor

Micaela Sosa, otra de las madres que participa del reclamo, comentó que al inicio del ciclo lectivo varias aulas se encontraban clausuradas y que el comedor no funcionaba con normalidad debido a problemas en las instalaciones de agua.

Madres y abuelas hablaron con Elonce.

“Un padre se ofreció a arreglar las instalaciones porque habían robado partes del sistema de agua. Gracias a eso los chicos pudieron volver a tener comedor”, explicó.

La mujer también señaló que desde la comunidad educativa piden la presencia de autoridades provinciales para que conozcan la situación del establecimiento. “Queremos que se acerquen y vean cómo están las paredes y las instalaciones. Esto no puede seguir así, los chicos no pueden estar en estas condiciones”, expresó.

Por su parte, Blanca Coronel, abuela de uno de los estudiantes, manifestó su preocupación por la falta de servicios básicos en la institución. “No tener agua es un peligro. Además hay pocos baños y algunos están clausurados, por lo que alumnos y docentes deben compartirlos”, indicó.

Los padres señalaron que el reclamo por mejoras en la Escuela Nº 200 lleva al menos tres años y que esperan que las obras prometidas puedan concretarse en el corto plazo para garantizar condiciones adecuadas para los estudiantes.