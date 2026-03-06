 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Abrazo simbólico al Islote Curupí: habrá actividades por el río, la Memoria y la Mujer en la costanera baja

Convocan a una jornada colectiva en el Islote Curupí. Se desarrollarán este fin de semana actividades por el agua, la memoria y la mujer con la participación de organizaciones locales.

6 de Marzo de 2026
Remada, radio abierta y más actividades.
Remada, radio abierta y más actividades. Foto: Elonce

REDACCIÓN ELONCE

La costanera baja de la ciudad de Paraná y el Islote Curupí serán escenario este domingo 8 de marzo de un encuentro que combina deporte, cultura y reivindicación ambiental y social.

Catalina Aranda, del Comité de Cuenca Popular de Paraná, destacó: “Ecorbano también acompaña. Somos como una gran red”.

 

La iniciativa, enmarcada en la campaña Remar Contracorriente por el agua, la vida y la soberanía, busca involucrar a la comunidad en un “abrazo simbólico al Islote Curupí como emblema natural de nuestra ciudad”. El evento comienza a las 16, con embarcaciones de todo tipo, desde kayaks y tablas hasta canoas y barcos, en un recorrido que promueve la soberanía hídrica.

“Vamos a hacer un camalote, juntarnos en el agua, hacer un banderazo con las banderas que nos representan, después dar la vuelta”, explicó Aranda, resaltando la participación de la Escuela Municipal de Canotaje y el carácter autoconvocado de la actividad.

Uniendo agua, memoria y feminismo

La fecha elegida, 8 de marzo, Día de la Mujer Trabajadora, permite vincular la defensa del agua con la lucha por los derechos de las mujeres y la memoria histórica. “La actividad se marca en la soberanía hídrica, pero además queríamos hacer énfasis en estas causas comunes: la defensa del agua y del territorio, pero también la lucha por los derechos humanos y los derechos de las mujeres”, afirmó Aranda.

Convocan a Jornada ambiental por el Día de la Mujer en el Islote Curupí - Elonce

El encuentro destaca además el rol de las mujeres trabajadoras ribereñas y la identidad litoral. Según Aranda, “marzo, mes de memoria del agua y de la mujer, vamos a estar ahí reflexionando sobre estas raíces comunes que tienen estas luchas”.

 

Cierre con cultura y participación comunitaria

Tras el recorrido en embarcaciones alrededor del islote, los participantes llegarán a la playa del Thompson, donde desde las 17 se realizará una radio abierta con actividades culturales. Los organizadores recomiendan llevar chalecos y elementos de seguridad, mientras que los guardavidas acompañarán el desarrollo del evento.

Temas:

Islote Curupí dia de la mujer abrazo simbólico Costanera de Parana
