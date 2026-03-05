Presentaron bandera con los nombres bordados de 317 víctimas de la dictadura militar de 1976

REDACCIÓN ELONCE
En el Centro Cultural Juan L. Ortiz se exhibe una bandera de 20 metros con los nombres de 317 víctimas de la última dictadura militar. La iniciativa, realizada por Bordadoras de Memorias y La Solapa, busca mantener viva la memoria y la justicia social. "Es un acto de valentía", afirmaron.
Rosario Badano, integrante de La Solapa, explicó cómo surgió la iniciativa: “Este fue un proceso que comenzamos a pensarlo entre julio y agosto de 2025. Empezamos en septiembre a reunirnos en Casa Grande y convocamos a mujeres para abordar los nombres de nuestras víctimas y que caminarán con nosotros el 24 de marzo”.
La convocatoria superó las expectativas: “Tuvimos la sorpresa de que se sumaron gran cantidad de mujeres. En noviembre ya teníamos todos nombres bordados”, recordó Badano.
Un vínculo entre quien borda y la memoria
El bordado de cada nombre generó un nexo profundo entre las participantes y las víctimas. “Se genera un vínculo especial entre quien borda y quien es bordado, porque entra la intriga de saber qué pasó con esa vida, quién es. Uno lo inscribe en la historia social y política de la provincia”, explicó Badano.
Para ella, la bandera es “un acto de memoria y de justicia. No es una exhibición, sino un acto de valentía. Poder traerlas nuevamente no solo en la pancarta, sino en un bordado que tiene inteligencia, voluntad y color”.
Las bordadoras también compartieron que la experiencia fue emotiva y movilizante: “Llegan momentos de reflexión, y son momentos en los cuales se sigue construyendo una ciudadanía mejor, en cada uno y cada una”, agregó la integrante de La Solapa.
La mirada del Centro Cultural
Fernando Kosiac, director del Centro Cultural Juan L. Ortiz, destacó la importancia de la presentación: “Para nosotros es importantísimo. Lo simbólico es poderoso. Cuando las chicas de La Solapa vinieron a pedir el apoyo de la sastrería municipal, nos comprometimos a mostrar la bandera y pensar en esta muestra para que no quede solo en la marcha”.
Kosiac explicó que la exhibición permite a la comunidad acercarse a la memoria antes del 24 de marzo: “Algo tan fuerte y conmovedor no puede quedar solo en la marcha. La van a poder ver acá hasta el 20, de lunes a viernes de 8 a 12:30 y de 16 a 22, y fines de semana de 8 a 15 y en horarios de eventos”.
La bandera representa no solo un homenaje, sino también un llamado a mantener viva la memoria histórica de la provincia y del país. “Es movilizante para aquellos que se quieran acercar a verla”, concluyó el director del centro cultural.