Abrieron inscripciones para los talleres culturales y un ciclo de experiencias artísticas inmersivas de UADER

REDACCIÓN ELONCE
Los talleres culturales de UADER comenzaron su convocatoria 2026 con propuestas gratuitas de música, danza y escritura literaria en distintos espacios de Paraná. La iniciativa busca promover el acceso a la cultura y la participación de toda la comunidad, según destacaron miembros de la institución.
Con el inicio del nuevo año académico, los talleres culturales de UADER lanzaron su convocatoria 2026 con una variada oferta de propuestas artísticas abiertas a toda la comunidad. Las actividades incluyen música, danza y escritura literaria, y se desarrollarán en diferentes espacios culturales de la ciudad de Paraná.
La propuesta es impulsada por el área de Cultura de la Secretaría de Integración y Cooperación con la Comunidad de la universidad, que depende del rectorado. Según explicó la coordinadora del departamento de cultura, Gimena Villarraza, el objetivo es generar espacios accesibles donde las personas puedan vincularse con el arte.
“Le dan lugar a la cultura a través de ramas artísticas como la música, la danza y la escritura literaria. Son varias propuestas que se llevan a cabo en distintos lugares de Paraná”, señaló.
Propuestas de escritura, danza y música
Entre las iniciativas destacadas de los talleres culturales de UADER se encuentra el taller de escritura literaria coordinado por la escritora entrerriana Belén Zavallo. La actividad se desarrollará en la Biblioteca Popular de Paraná y contará también con una modalidad virtual.
“Es una escritora y docente conocida y representativa de nuestra provincial. Este año le dimos un color distinto poniéndole un nombre a este taller que se llama ‘Esa voz que llevamos dentro’, que está inspirado en una escritora estadounidense que a ella le gusta mucho”, explicó Villarraza.
El taller presencial se realizará los lunes desde las 18, mientras que la modalidad virtual se dictará los jueves por la mañana.
Además, la propuesta cultural incluye talleres de danzas folklóricas argentinas, tango y malambo femenino, que se desarrollarán los lunes, martes y miércoles en el Centro Cultural y de Convenciones La Vieja Usina.
Espacios culturales de la ciudad
Las actividades de los talleres culturales de UADER se desarrollarán en diferentes instituciones culturales de Paraná, a partir de articulaciones con organismos provinciales.
“Contamos con diferentes espacios. Nos vinculamos con otras instituciones provinciales. Tenemos el espacio de Casa de la Cultura y de La Vieja Usina, y también el espacio de la Biblioteca Popular de Paraná, que ya tiene una trayectoria y viene dándonos ese lugar”, remarcó Villarraza.
Entre las propuestas tradicionales también se encuentra la Orquesta Escuela de Tango, que se realiza en la Biblioteca Popular de Paraná, y un nuevo taller de música popular.
“Se inaugura en Casa de la Cultura, a cargo de Valentín Cosso”, agregó.
Desde la organización destacaron que las actividades son gratuitas y abiertas a todo público.
“Salvo el de la Orquesta Escuela de Tango y el de música popular, donde se pide un conocimiento básico del instrumento o para cantar”, aclararon.
Convocatoria para el ciclo Arte en Conexión
Además de los talleres, la universidad abrió la convocatoria para participar del ciclo artístico Arte en Conexión, una propuesta que combina música, artes escénicas y tecnología inmersiva.
El docente de la Escuela de Música y coordinador del ciclo, Nicolás Micheloud Faes, explicó que la iniciativa fue lanzada el año pasado y tuvo una muy buena recepción por parte del público.
“Tuvimos un acompañamiento de la comunidad muy importante. Allí venimos desarrollando experiencias artísticas inmersivas, es decir, el dispositivo del domo de proyecciones en 360 sumado a presentaciones artísticas, con grupos musicales y de danza”, indicó.
Para este 2026, la convocatoria estará abierta hasta el 19 de marzo y la primera presentación está prevista para el 10 de abril.
“Las devoluciones que hemos tenido han sido muy buenas en cuanto a las opiniones y a la participación. Hemos tenido sala llena casi todas las fechas del año pasado, así que tenemos una muy buena expectativa para este”, concluyó.