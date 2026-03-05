Caída del consumo, cierre de locales y despidos: la situación del comercio en Paraná

REDACCIÓN ELONCE
Desde el Sindicato de Empleados de Comercio analizaron cómo impacta en Paraná y cómo se inscribe en un panorama nacional. "En Paraná tenemos una pérdida de casi 400 trabajadores, desde el año pasado y los meses de este año", explicaron a Elonce.
La situación del sector “comercio” genera preocupación en todo el país, ante una serie de cierres de locales, despidos y baja de ventas.
Daniel Ruberto, secretario general del sindicato, expresó a Elonce que “en todo el país ocurre esto, no abarca solo el sector comercio, ahora está explotando la industria también, sobre todo la industria automotriz, que era una perla. La construcción está caída desde que asumió el gobierno porque no hay fondos. La construcción que se hace es con fondos municipales o provinciales”.
Mencionó que en el rubro comercial “hay una caída del consumo, que se da por dos cosas. Por un lado, el tope a la paritaria del 1%; y por el otro, el aumento de lo que son los servicios, como la luz. Esto reduce la capacidad del salario para adquirir bienes, como por ejemplo, una camisa. El principal insumo de los argentinos, que es la carne vacuna, se fue a las nubes, por ejemplo”.
Ruberto detalló cómo esta situación afecta directamente a los trabajadores: “En el área de comercio vinculado a indumentaria y calzado, hay muchos despidos. También había una expectativa con la venta de la cadena Carrefour, que no se concretó, y la cadena Dorinka, que era Walmart, redujo este fin de semana 200 trabajadores. En Paraná también tocaron a aproximadamente nueve, en Santa Fe una cifra similar. Esta es la realidad hoy, todos los días atendemos a uno o dos compañeros por día y alrededor de 35 o 40 por mes. Es constante los últimos tres meses. No hay reinserción hoy, porque esto es el despido, con telegrama”.
El dirigente sindical remarcó además que la problemática comenzó antes de diciembre: “Se produjo primero la reducción de la jornada y la reducción del sueldo a la mitad. Este es un procedimiento que se puede hacer, hay una legislación vigente, no se hizo como nosotros pretendemos, que es con la indemnización del 50%. Muchas veces se hizo con la banca del trabajador, fue el primer proceso de achique que vimos. Fue pasar de una jornada de 48 horas a media jornada y un sueldo en blanco de media jornada, y lo otro `te lo pago como puedo´. Pero ahora estamos en despidos con cierres de comercios, porque los alquileres siguieron subiendo, la electricidad también y el consumo está totalmente planchado”.
La transformación del comercio y la llegada de las plataformas digitales están modificando el mercado laboral en Paraná. Los empleos tradicionales del sector se ven desplazados por nuevos modelos de entrega y logística, mientras que la legislación laboral vigente genera preocupación entre los trabajadores.
“Si vamos cerca de Colonia Avellaneda y San Benito, hay un galpón en un lugar de logística donde llega Mercado Libre todos los días, llega un gran camión y todos los días vemos un montón de camionetitas que están repartiendo. Esos son trabajadores de plataforma que tienen su camionetita y van entregando paquetes. Esto también nos sacó trabajo a nosotros. El panorama no es muy bueno en este momento”, dijo.
Por otro lado, Ruberto remarcó que la legislación laboral recientemente aprobada, aunque aún no promulgada, también genera incertidumbre: “Es una ley jodida desde todo punto de vista y tenía un artículo que mencionaba que si uno se enfermaba le descontaban el 75% del sueldo. Ese artículo es el emblema de cuál es la ideología y el pensamiento, poner toda la culpa en el que lo único que tiene es su fuerza de trabajo”.
Remarcó la magnitud del impacto de la crisis económica sobre el empleo local: “En Paraná tenemos una pérdida de casi 400 trabajadores, desde el año pasado y los meses de este año. Es una cosa que se ha ido produciendo sin conflicto porque el comercio va decayendo. No entra gente. Y esto no solo ocurre en el pequeño comercio, la pequeña carnicería, zapatería, sino un pequeño supermercadito también tiene problemas”.
“No hay muchos pasos a seguir. A partir de octubre, que se ratificó el rumbo que había elegido el gobierno, es un rumbo muy claro. El argentino se tiene que acostumbrar a vivir con menos. Es un programa de empobrecimiento, de ajuste brutal sobre la clase trabajadora, sobre los salarios, por eso planchan la paritaria. Es un programa claro, de ajustes sobre la clase trabajadora, sobre los sectores que menos tienen y sobre la clase media”, finalizó. Elonce.com