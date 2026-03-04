Escuela para Jóvenes y Adultos “José Martí” inscribe para terminar el secundario: cómo anotarse

REDACCIÓN ELONCE
La inscripción en la Escuela Secundaria de Jóvenes y Adultos N° 2 “José Martí” continúa abierta en Paraná para personas mayores de 18 años que deseen finalizar el secundario. La secretaria explicó a Elonce los requisitos, el sistema de preinscripción y las características del cursado nocturno.
La inscripción en la Escuela Secundaria de Jóvenes y Adultos “José Martí” continúa abierta en Paraná y se presenta como una oportunidad para aquellas personas que no pudieron terminar el secundario y buscan retomar sus estudios en un sistema adaptado a sus tiempos y responsabilidades.
La institución, ubicada en General Justo José de Urquiza 1517, funciona bajo la modalidad de Educación Secundaria de Jóvenes y Adultos (ESJA), un formato educativo que permite a los estudiantes combinar el estudio con el trabajo o las tareas familiares. El cursado se desarrolla en horario nocturno y apunta a brindar herramientas académicas y formativas a quienes desean completar su trayectoria educativa.
La secretaria de la institución, Isabel Giménez, explicó que la escuela recibe a personas que interrumpieron sus estudios en distintos momentos de su vida. “Requisito para la inscripción es tener más de 18 años o 18 años cumplidos, tener ganas de estudiar, venir y sumarse a nuestra comunidad y elegir una de nuestras orientaciones”, señaló durante la entrevista con Elonce.
Orientaciones y propuesta educativa
La Escuela Secundaria de Jóvenes y Adultos N° 2 “José Martí” ofrece diferentes orientaciones de bachillerato, pensadas para ampliar las posibilidades de formación de sus estudiantes. Entre ellas se encuentran el Bachiller en Comunicación y el Bachiller en Arte, propuestas que combinan contenidos académicos con actividades prácticas y culturales.
Desde la institución destacaron que el objetivo es brindar una formación integral que permita a los estudiantes no solo completar el nivel secundario, sino también adquirir herramientas que les resulten útiles en el ámbito laboral o para continuar estudios superiores.
En ese sentido, Giménez invitó a quienes estén interesados a acercarse para conocer la propuesta educativa. “Nos gustaría que vengan, se interioricen en qué consiste cada una de nuestras orientaciones y las propuestas que tiene nuestra escuela”, indicó.
Cómo es el proceso de inscripción
El proceso para inscribirse en la institución comienza con una preinscripción digital que se realiza mediante un código QR disponible en la puerta de la escuela y también difundido a través de redes sociales.
Según detalló la secretaria a Elonce, “para inscribirse simplemente tienen que acercarse a la institución, escanear el código QR que tenemos para la preinscripción. Ese código los lleva a un formulario donde cargan todos sus datos y quedan preinscriptos”.
Una vez completado ese paso, los interesados deben acercarse personalmente a la escuela para finalizar el trámite con la documentación correspondiente. En ese momento se concreta la inscripción definitiva.
“Luego de la preinscripción se tienen que acercar a la institución para terminar la inscripción con la documentación: DNI, fotocopia del DNI, partida de nacimiento y la constancia de la institución desde donde vienen”, precisó Giménez.
Asesoramiento para quienes retoman sus estudios
Uno de los aspectos centrales de la modalidad ESJA es la posibilidad de retomar estudios que quedaron inconclusos. Muchos de los estudiantes que llegan a la institución ya cursaron algunos años del secundario, pero no lograron finalizarlo.
Ante esa situación, el equipo docente realiza un acompañamiento personalizado para evaluar cada caso y determinar en qué año corresponde que el estudiante continúe su formación.
“Acá nosotros los vamos a asesorar porque hay gente que hizo uno, dos o tres años en el secundario y no lo ha terminado. Quiere retomarlo, entonces lo recibimos y vamos viendo de acuerdo a la modalidad que elija”, explicó la secretaria.
El cursado está organizado por años, lo que permite ordenar la trayectoria educativa de cada estudiante según su recorrido previo.
Cursado nocturno y acompañamiento
Uno de los rasgos distintivos de la escuela es el horario de cursada, pensado especialmente para quienes trabajan durante el día. Las clases se dictan de 19 a 22:30, lo que facilita la asistencia de estudiantes adultos.
“Los alumnos cursan desde las 19 hasta las 22:30, así que es un horario en el cual, si trabajan durante la jornada, pueden venir después de trabajar y continuar con sus estudios”, señaló Giménez.
Además del contenido académico, la institución promueve actividades que fortalecen el sentido de pertenencia y la participación de los estudiantes. “Tratamos de acompañarlos, mantener la trayectoria e incluir a nuestros alumnos en muchas actividades. Somos una de las pocas escuelas que tiene taller de deporte como una de las materias”, destacó.
En ese marco, la escuela cuenta con un equipo de vóley que se renueva cada año y participa en distintos torneos, lo que permite fomentar el deporte y la integración entre los estudiantes.
Alta demanda y cupos limitados
Las autoridades de la institución indicaron que el interés por completar los estudios secundarios ha sido elevado en este ciclo lectivo. De hecho, ya se registraron más de 60 inscriptos para el ingreso a primer año.
Por ese motivo, desde la escuela recomiendan a las personas interesadas no demorar el proceso de inscripción, ya que los cupos disponibles son limitados.
“Lo que sugerimos a quienes se quieran inscribir es que no se demoren porque se pueden quedar sin banco. Estamos trabajando mucho con las inscripciones”, advirtió la secretaria.
La inscripción permanecerá abierta hasta completar los lugares disponibles en cada curso.
Ubicación y vías de contacto
La Escuela Secundaria de Jóvenes y Adultos N° 2 “José Martí” se encuentra ubicada en la esquina de Urquiza e Illia, frente a la plaza conocida popularmente como Plaza del Bombero, en Paraná.
Quienes deseen obtener más información pueden buscar la institución en redes sociales o acercarse directamente al establecimiento para iniciar el trámite de inscripción. “Las clases ya comenzaron, así que los estamos esperando”, expresó Giménez.
Inclusión y comunidad educativa
La escuela también destacó su compromiso con la educación inclusiva, un aspecto que forma parte central de su proyecto institucional.
En ese sentido, la secretaria resaltó el orgullo que representa para la comunidad educativa contar con egresados sordos y con estudiantes que, tras finalizar el secundario, continuaron su formación en la universidad.
Además, valoró el vínculo que mantienen muchos exalumnos con la institución. “Quiero saludar también a los egresados que siguen interesados en ayudarnos y colaborar con la escuela. Eso también es parte de nuestra comunidad”, concluyó.
La inscripción en la Escuela Secundaria de Jóvenes y Adultos “José Martí” continúa abierta y se consolida como una oportunidad educativa para quienes buscan completar el secundario y abrir nuevas posibilidades en su vida personal y laboral.