Robaron a una familia de Paraná y se llevaron hasta la medicación de un niño con problemas cardíacos

Una familia de Paraná sufrió un robo en su vivienda ubicada en calle Vicente del Castillo y el hecho dejó a sus integrantes prácticamente sin pertenencias. Los delincuentes ingresaron al domicilio mientras ellos estaban fuera de la ciudad y sustrajeron muebles, ropa, alimentos, utensilios y documentación médica vinculada al tratamiento de un niño de 11 años que padece una enfermedad cardíaca.

La situación impactó especialmente porque el menor, llamado Tahiel, necesita viajar con frecuencia al Hospital Garrahan para realizar controles y recibir medicación. El niño se había hecho conocido en la comunidad por organizar distintas actividades solidarias para reunir fondos que le permitieran afrontar los gastos de esos viajes.

Encontraron la casa completamente vacía

La madre del menor, Claudia Gómez, relató a Elonce que al regresar a la vivienda advirtieron que algo no estaba bien y rápidamente confirmaron que habían sido víctimas de un robo. Según explicó, los delincuentes habrían ingresado tras retirar una ventana del domicilio y aprovecharon la ausencia de la familia para llevarse todo lo que encontraron.

“Llegamos a mi casa y nos habían sacado la ventana. Se llevaron todo lo que pudieron, hasta la medicación y papeles importantes del Hospital Garrahan y del IPRODI”, contó la mujer.

Al ingresar a la casa, la familia observó que no quedaban muebles ni elementos básicos del hogar. Además, explicó que incluso algunos objetos que no pudieron trasladar fueron dañados durante el hecho.

A la familia le robaron hasta los medicamentos.

Medicación y documentación médica

Entre los elementos sustraídos se encuentran medicamentos que el niño utiliza para su tratamiento y que recibe periódicamente desde el Hospital Garrahan. La madre explicó que se trata de fármacos importantes para su salud, vinculados a la enfermedad cardíaca y a otras complicaciones derivadas de su condición.

“Los medicamentos vienen del Garrahan cada dos meses y se llevaron tres. Son para la epilepsia, para la cabeza y para el corazón”, señaló.

También fueron robados documentos médicos y papeles vinculados a trámites que la familia estaba realizando ante distintos organismos, lo que complica aún más la situación.

Ayuda de vecinos y denuncia policial

Tras conocerse lo ocurrido, vecinos de la zona y miembros de la comunidad comenzaron a acercar ayuda para acompañar a la familia de Paraná en este momento. Algunas personas acercaron ropa, alimentos y elementos básicos para que puedan afrontar los próximos días.

“Vecinos de la zona nos trajeron mercadería y en la escuela del nene también nos ayudaron con ropa para que tengamos al menos una muda”, explicó la madre.

La denuncia ya fue radicada y personal policial realizó las actuaciones correspondientes en el lugar. La investigación continúa para intentar identificar a los responsables del robo que afectó a esta familia de Paraná, mientras la comunidad continúa organizando gestos de solidaridad para ayudar a recomponer la situación.