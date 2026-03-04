Declararon culpable al adolescente acusado por el asesinato de Kim Gómez

El Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil N°1 de La Plata declaró culpable al adolescente acusado por el crimen de Kim Gómez, la niña de siete años asesinada durante un violento asalto ocurrido en febrero de 2025. El veredicto fue anunciado este miércoles por los jueces Marcelo Giorgis, Juan Carlos Estrada y Guillermo Mercenaro.

El imputado, Tobías Godoy, de 18 años, fue hallado responsable del delito de homicidio en ocasión de robo. Sin embargo, la pena que deberá cumplir se dará a conocer el próximo 16 de marzo junto con los fundamentos del fallo.

El joven fue juzgado bajo el régimen de responsabilidad penal juvenil debido a que tenía 17 años al momento del hecho, publicó Infobae.

Pedido de la fiscalía y planteo de la defensa

Durante la última audiencia de alegatos, la fiscal Mercedes Catani solicitó una condena de 23 años y cuatro meses de prisión para el acusado.

Se trata de una de las penas más altas contempladas para el delito de homicidio en ocasión de robo, que prevé condenas de entre 10 y 25 años de prisión efectiva.

Tobías Godoy, condenado por el asesinato de Kim Gómez

La defensa, por su parte, sostuvo que el hecho debía ser considerado un homicidio culposo y solicitó una pena de siete años de prisión.

Los magistrados deberán ahora analizar las pruebas y los planteos de ambas partes antes de definir la condena definitiva.

Un crimen que conmocionó al país

El juicio coincidió con el primer aniversario del crimen de Kim Gómez, ocurrido el 25 de febrero de 2025 en el barrio Altos de San Lorenzo de La Plata.

Ese día, dos adolescentes de 17 y 14 años interceptaron a la madre de la niña cuando se encontraba dentro de su vehículo frente a un supermercado.

Crimen de Kim Gómez

La mujer logró escapar del automóvil durante el asalto, pero la menor quedó atrapada en el asiento del acompañante con el cinturón de seguridad colocado.

Una huida fatal

Tras apoderarse del vehículo, los atacantes emprendieron la fuga con la niña dentro del automóvil.

De acuerdo con los testimonios recogidos durante la investigación, los delincuentes intentaron arrojar a la menor por la ventanilla mientras escapaban. La niña terminó siendo arrastrada durante varias cuadras debajo del vehículo hasta que el automóvil chocó contra un poste de luz.

Kim Gómez

Luego del impacto, los agresores escaparon del lugar y el cuerpo de la niña fue hallado debajo del auto robado.

Investigación y pruebas clave

La investigación estuvo a cargo de la fiscal Carmen Ibarra, quien reunió distintos elementos que vincularon a los sospechosos con el hecho.

Entre las pruebas presentadas en el expediente se encuentran registros de cámaras de seguridad que captaron a uno de los acusados utilizando un short con la imagen de Diego Maradona. Esa prenda fue encontrada posteriormente durante un allanamiento realizado por personal de la DDI de La Plata en el domicilio del joven.

Durante el juicio declararon cinco testigos y el padre de la víctima, Marcos Gómez.

El testimonio del padre de la víctima

Marcos Gómez manifestó durante el proceso el profundo dolor que atraviesa la familia tras el asesinato de la niña. El hombre calificó el desarrollo del juicio como “duro” y expresó la dificultad de presenciar cada una de las instancias judiciales.

En declaraciones periodísticas, señaló que esperaba una condena ejemplar para el responsable del crimen. “La fiscal hizo un excelente trabajo. Creo que está todo muy claro y la pena va a ser ejemplar”, afirmó.

Debate sobre la responsabilidad penal juvenil

El caso también se enmarca en el debate nacional sobre el régimen penal juvenil y la edad de imputabilidad.

El padre de la niña expresó que la discusión sobre el nuevo régimen penal para menores le generó cierta tranquilidad. “La verdad es que esta ley me trajo un poco de tranquilidad, es cumplir una meta. No es algo que va a solucionar todo, pero es el inicio de un cambio”, sostuvo.

Finalmente, remarcó que, a su entender, la norma puede ayudar a establecer consecuencias para los adolescentes que cometen delitos graves.