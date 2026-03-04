 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales Trágico siniestro vial

Identificaron al motociclista que murió tras ser chocado por colectivo en Concordia

Se conoció la identidad del motociclista que falleció en un siniestro vial ocurrido este martes en la intersección de San Lorenzo Oeste e Ituzaingó de Concordia. El hombre había sido embestido por un colectivo cuando intentaba avanzar.

4 de Marzo de 2026
Fatal accidente en Concordia
Fatal accidente en Concordia Foto: Concordia Policiales

Se conoció la identidad del motociclista que falleció en un siniestro vial ocurrido este martes en la intersección de San Lorenzo Oeste e Ituzaingó de Concordia. El hombre había sido embestido por un colectivo cuando intentaba avanzar.

Identificaron a motociclista fallecido en Concordia. Un hombre murió pasadas las 13 horas de este martes como consecuencia de un siniestro vial ocurrido en la intersección de San Lorenzo Oeste e Ituzaingó. Se confirmó que la víctima fue identificada como Juan Carlos Cayetano Malarini de 65 años de edad.

 

El luctuoso hecho involucró a una motocicleta Motomel X3M y a una unidad de la Cooperativa de Trabajo Transportes Concordia Ltda., correspondiente a la línea 1 del transporte urbano de pasajeros.

De acuerdo a lo reconstruido, el motociclista circulaba por avenida San Lorenzo en sentido oeste-este, por el carril derecho. En esas circunstancias, y según indicaron testigos, habría intentado avanzar entre una camioneta y el colectivo que aguardaban la habilitación del semáforo, ubicado en la esquina del mencionado boulevard y calle Alvear.

 

Por causas que se tratan de establecer, el conductor de la moto perdió el control del rodado, cayendo debajo del colectivo que en ese momento inició la marcha al ponerse la luz verde. El vehículo de mayor porte lo arrolló, provocándole la muerte en el acto, publicó Concordia Policiales.

 

Por disposición de la fiscal Daniela Montangie y del fiscal Tomás Tscherning, quienes se hicieron presentes en el lugar, el cuerpo fue trasladado a la morgue hospitalaria para las actuaciones correspondientes.

Temas:

Concordia siniestro vial tragedia vial fatal accidente de tránsito
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso