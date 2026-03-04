Identificaron al motociclista que murió tras ser chocado por colectivo en Concordia

Identificaron a motociclista fallecido en Concordia. Un hombre murió pasadas las 13 horas de este martes como consecuencia de un siniestro vial ocurrido en la intersección de San Lorenzo Oeste e Ituzaingó. Se confirmó que la víctima fue identificada como Juan Carlos Cayetano Malarini de 65 años de edad.

El luctuoso hecho involucró a una motocicleta Motomel X3M y a una unidad de la Cooperativa de Trabajo Transportes Concordia Ltda., correspondiente a la línea 1 del transporte urbano de pasajeros.

De acuerdo a lo reconstruido, el motociclista circulaba por avenida San Lorenzo en sentido oeste-este, por el carril derecho. En esas circunstancias, y según indicaron testigos, habría intentado avanzar entre una camioneta y el colectivo que aguardaban la habilitación del semáforo, ubicado en la esquina del mencionado boulevard y calle Alvear.

Por causas que se tratan de establecer, el conductor de la moto perdió el control del rodado, cayendo debajo del colectivo que en ese momento inició la marcha al ponerse la luz verde. El vehículo de mayor porte lo arrolló, provocándole la muerte en el acto, publicó Concordia Policiales.

Por disposición de la fiscal Daniela Montangie y del fiscal Tomás Tscherning, quienes se hicieron presentes en el lugar, el cuerpo fue trasladado a la morgue hospitalaria para las actuaciones correspondientes.