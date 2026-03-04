Dos mujeres hospitalizadas tras fuerte choque entre motos

El accidente ocurrió en la intersección de calles Gutiérrez y Pirán, en Paraná. Dos motocicletas colisionaron y dos mujeres debieron ser trasladadas al hospital San Martín para su atención médica.
El siniestro vial involucró a una motocicleta de 125 cc y otra de 110 cc. En uno de los vehículos se desplazaba una mujer sola, mientras que en el otro circulaba una pareja.
Tras la colisión, las dos mujeres resultaron lesionadas, mientras que el tercer ocupante, un hombre que viajaba en una de las motos, no sufrió heridas.
Traslado al hospital
Personal de emergencias y efectivos policiales acudieron rápidamente al lugar para asistir a las heridas. Ambas mujeres fueron trasladadas por una ambulancia del servicio de emergencias 107 al hospital San Martín, donde quedaron bajo evaluación médica.
Según indicaron desde el operativo de asistencia, en una primera observación no se detectaron lesiones de gravedad. “A simple vista, lo que nosotros podemos observar es que no presentaban heridas de gravedad. De todos modos, serán los médicos quienes determinen la gravedad de las lesiones tras realizar los estudios correspondientes”, explicaron desde el lugar del accidente.
Operativo en la zona
Durante el procedimiento, la Policía dispuso un corte parcial del tránsito para permitir el trabajo del personal de emergencias y garantizar la seguridad de las víctimas.
En ese sentido, se interrumpió la circulación en un tramo de calle Gutiérrez, en dirección hacia San Agustín. “Se mantuvo cortada una cuadra para resguardar a las víctimas y al personal que estaba trabajando en el lugar”, indicaron.
Posteriormente, se habilitó media calzada mientras se retiraban los motovehículos involucrados en el siniestro.