Policiales Paraná

Dos mujeres hospitalizadas tras fuerte choque entre motos

El accidente ocurrió en la intersección de calles Gutiérrez y Pirán, en Paraná. Dos motocicletas colisionaron y dos mujeres debieron ser trasladadas al hospital San Martín para su atención médica.

4 de Marzo de 2026
El accidente ocurrió en la intersección de calles Gutiérrez y Pirán, en Paraná. Dos motocicletas colisionaron y dos mujeres debieron ser trasladadas al hospital San Martín para su atención médica.

Dos mujeres resultaron heridas tras un fuerte choque entre dos motos en Paraná, ocurrido en la intersección de calles Gutiérrez y Pirán durante la mañana de este miércoles. Como consecuencia del impacto, ambas fueron trasladadas al hospital San Martín para recibir atención médica.

 

El siniestro vial involucró a una motocicleta de 125 cc y otra de 110 cc. En uno de los vehículos se desplazaba una mujer sola, mientras que en el otro circulaba una pareja.

Tras la colisión, las dos mujeres resultaron lesionadas, mientras que el tercer ocupante, un hombre que viajaba en una de las motos, no sufrió heridas.

Traslado al hospital

Personal de emergencias y efectivos policiales acudieron rápidamente al lugar para asistir a las heridas. Ambas mujeres fueron trasladadas por una ambulancia del servicio de emergencias 107 al hospital San Martín, donde quedaron bajo evaluación médica.

 

Según indicaron desde el operativo de asistencia, en una primera observación no se detectaron lesiones de gravedad. “A simple vista, lo que nosotros podemos observar es que no presentaban heridas de gravedad. De todos modos, serán los médicos quienes determinen la gravedad de las lesiones tras realizar los estudios correspondientes”, explicaron desde el lugar del accidente.

Dos mujeres hospitalizadas tras fuerte choque entre motos

Operativo en la zona

Durante el procedimiento, la Policía dispuso un corte parcial del tránsito para permitir el trabajo del personal de emergencias y garantizar la seguridad de las víctimas.

En ese sentido, se interrumpió la circulación en un tramo de calle Gutiérrez, en dirección hacia San Agustín. “Se mantuvo cortada una cuadra para resguardar a las víctimas y al personal que estaba trabajando en el lugar”, indicaron.

 

Posteriormente, se habilitó media calzada mientras se retiraban los motovehículos involucrados en el siniestro.

