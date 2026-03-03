 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales

Grave accidente en Colón: motociclista fue operado y tiene pronóstico reservado

Un hombre de 30 años sufrió lesiones graves tras chocar su moto contra una camioneta en la intersección de General Paz y Paso de Los Andes, en Colón. Fue intervenido quirúrgicamente y permanece internado con pronóstico reservado.

3 de Marzo de 2026
El choque ocurrió en General Paz y Paso de Los Andes en Colón
El choque ocurrió en General Paz y Paso de Los Andes en Colón Foto: Jefatura Departamental Colón

Un hombre de 30 años sufrió lesiones graves tras chocar su moto contra una camioneta en la intersección de General Paz y Paso de Los Andes, en Colón. Fue intervenido quirúrgicamente y permanece internado con pronóstico reservado.

En la mañana de este martes, personal policial dependiente de la Jefatura Departamental Colón intervino en un siniestro vial ocurrido en la intersección de calles General Paz y Paso de Los Andes, en la mencionada localidad sobre la costa del Uruguay.

Por causas que se tratan de establecer, colisionaron una camioneta Toyota Hilux, conducida por una mujer de 46 años que circulaba por Paso de Los Andes en sentido Este-Oeste, y una motocicleta Yamaha YBR 150 cc, guiada por un hombre de 30 años que se desplazaba por General Paz en sentido Sur-Norte.

Foto: Jefatura Departamental Col&oacute;n
Foto: Jefatura Departamental Colón

Como consecuencia del fuerte impacto, el conductor del rodado de menor porte sufrió lesiones de carácter grave, por lo que debió ser intervenido quirúrgicamente.

Actualmente permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital San Benjamín de Colón, con pronóstico reservado y sujeto a evolución médica.

El joven permanece internado en el Hospital San Benjam&iacute;n
El joven permanece internado en el Hospital San Benjamín

Las actuaciones correspondientes quedaron a cargo de las autoridades policiales, que trabajan para determinar las circunstancias del hecho.

Temas:

Colón Accidente moto
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso