Grave accidente en Colón: motociclista fue operado y tiene pronóstico reservado

El choque ocurrió en General Paz y Paso de Los Andes en Colón

En la mañana de este martes, personal policial dependiente de la Jefatura Departamental Colón intervino en un siniestro vial ocurrido en la intersección de calles General Paz y Paso de Los Andes, en la mencionada localidad sobre la costa del Uruguay.

Por causas que se tratan de establecer, colisionaron una camioneta Toyota Hilux, conducida por una mujer de 46 años que circulaba por Paso de Los Andes en sentido Este-Oeste, y una motocicleta Yamaha YBR 150 cc, guiada por un hombre de 30 años que se desplazaba por General Paz en sentido Sur-Norte.

Foto: Jefatura Departamental Colón

Como consecuencia del fuerte impacto, el conductor del rodado de menor porte sufrió lesiones de carácter grave, por lo que debió ser intervenido quirúrgicamente.

Actualmente permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital San Benjamín de Colón, con pronóstico reservado y sujeto a evolución médica.

El joven permanece internado en el Hospital San Benjamín

Las actuaciones correspondientes quedaron a cargo de las autoridades policiales, que trabajan para determinar las circunstancias del hecho.