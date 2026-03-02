Un ciclista fue atropellado por una camioneta y sufrió heridas graves en un siniestro vial ocurrido en las inmediaciones del puente de la Ruta Provincial N° 38, en el sector que conecta con la Colectora Este de la Autovía Artigas, en Colón. El hombre, de 63 años, debió ser trasladado de urgencia al hospital debido a la gravedad de las lesiones.

El hecho se produjo cuando, por causas que se tratan de establecer, una camioneta Toyota Hilux conducida por un joven de 22 años impactó contra una bicicleta que circulaba en la misma dirección. En el rodado menor se desplazaba un ciudadano de 63 años, quien iba acompañado por una mujer de igual edad. Como consecuencia del fuerte impacto, el ciclista sufrió heridas de carácter grave, mientras que su acompañante resultó ilesa.

Tras el siniestro, personal policial y de emergencias acudió al lugar para asistir a las personas involucradas y ordenar el tránsito en la zona. El hombre herido fue derivado de inmediato a un centro asistencial, donde quedó internado bajo observación médica. Fuentes oficiales indicaron que presentaba lesiones de consideración, aunque no se brindaron mayores detalles sobre su evolución.

Por su parte, el conductor de la camioneta permaneció en el lugar y quedó a disposición de la Justicia, que inició actuaciones para determinar las circunstancias en que se produjo la colisión. En el sitio trabajaron peritos y efectivos policiales que realizaron las diligencias de rigor, incluyendo relevamientos y toma de testimonios, con el objetivo de establecer cómo ocurrió el impacto.

