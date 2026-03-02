 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Sociedad SMN

Emiten alerta por tormentas para Entre Ríos: qué zonas abarca y cuánto podría llover

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alerta amarilla por tormentas para Entre Ríos. Se esperan lluvias intensas, ráfagas de hasta 70 km/h y acumulados que podrían alcanzar los 50 milímetros.

2 de Marzo de 2026
Tormentas
Tormentas

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alerta amarilla por tormentas para Entre Ríos. Se esperan lluvias intensas, ráfagas de hasta 70 km/h y acumulados que podrían alcanzar los 50 milímetros.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla por tormentas en Entre Ríos para este martes, alcanzando a siete departamentos de la provincia, donde se anticipa un escenario de inestabilidad con lluvias intensas, ráfagas de viento y probabilidad de caída de granizo.

 

Según el parte oficial, el área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. El fenómeno podría desarrollarse a lo largo de la jornada, con mejoras temporarias.

El organismo nacional prevé que las condiciones podrían incluir lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica y ráfagas que alcanzarían los 70 kilómetros por hora.

 

Departamentos alcanzados

De acuerdo a la información oficial, la alerta amarilla por tormentas comprende los departamentos de Paraná, Diamante, La Paz, Nogoyá, Villaguay, Gualeguay y Victoria.

En estas zonas se estiman valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 milímetros, aunque no se descartó que en forma puntual esos registros pudieran ser superados.

El SMN explica que la alerta amarilla implica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas.

 

Ante este tipo de eventos, se recomendó evitar actividades al aire libre, no sacar la basura y retirar objetos que impidan el escurrimiento del agua. También se sugirió mantenerse informado a través de los canales oficiales.

Temas:

Tormentas aisladas Alerta Amarilla Entre Ríos Servicio Meteorológico Nacional
