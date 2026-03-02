Emiten alerta por tormentas para Entre Ríos: qué zonas abarca y cuánto podría llover

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla por tormentas en Entre Ríos para este martes, alcanzando a siete departamentos de la provincia, donde se anticipa un escenario de inestabilidad con lluvias intensas, ráfagas de viento y probabilidad de caída de granizo.

Según el parte oficial, el área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. El fenómeno podría desarrollarse a lo largo de la jornada, con mejoras temporarias.

El organismo nacional prevé que las condiciones podrían incluir lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica y ráfagas que alcanzarían los 70 kilómetros por hora.

Departamentos alcanzados

De acuerdo a la información oficial, la alerta amarilla por tormentas comprende los departamentos de Paraná, Diamante, La Paz, Nogoyá, Villaguay, Gualeguay y Victoria.

En estas zonas se estiman valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 milímetros, aunque no se descartó que en forma puntual esos registros pudieran ser superados.

El SMN explica que la alerta amarilla implica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas.

Ante este tipo de eventos, se recomendó evitar actividades al aire libre, no sacar la basura y retirar objetos que impidan el escurrimiento del agua. También se sugirió mantenerse informado a través de los canales oficiales.