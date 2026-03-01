Anticipan el retorno del calor para el inicio de las clases en Entre Ríos

El retorno del calor será protagonista en el inicio de las clases en Entre Ríos, este 2 de marzo, con una jornada que se anticipa agobiante y temperaturas que podrían trepar hasta los 35 grados centígrados en distintos puntos de la provincia. El fenómeno se enmarca en un escenario de altas presiones y cielo mayormente despejado que favorece el ascenso térmico en buena parte del país.

Según datos brindados por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el aire cálido se instaló desde el norte de la Patagonia hasta el norte argentino, dejando registros que oscilan entre los 30 y 35 grados. Esta situación persistirá al menos durante 72 horas más, replicando una postal típicamente veraniega en el arranque de marzo.

Foto: Archivo Elonce.

En territorio entrerriano, los departamentos Paraná, Nogoyá, Diamante, La Paz, Villaguay, Victoria y Gualeguay experimentarán este lunes una máxima estimada en 35ºC, con cielo totalmente despejado y vientos del noreste que podrían alcanzar los 31 kilómetros por hora, configurando una jornada sofocante para el regreso a las aulas.

Calor generalizado en toda la provincia

Para la región de Concordia, San Salvador, Feliciano, Federal y Federación, el panorama será similar, aunque con algunos nubarrones hacia la tarde. Allí, la temperatura máxima se ubicará en torno a los 32 grados centígrados, manteniendo condiciones de tiempo estable y caluroso.

En el sur provincial, los departamentos de Gualeguaychú, Uruguay, Ibicuy, Islas, Colón y Tala también enfrentarán otra jornada de intenso calor, con máximas que podrían alcanzar los 34ºC. Durante la mañana predominará el cielo despejado, mientras que hacia la tarde podrían aparecer algunas nubes sin que se prevean precipitaciones significativas.

Desde el organismo oficial indicaron que estas condiciones responden a la persistencia de un sistema de altas presiones que impide el ingreso de aire más fresco. En este contexto, recomiendan extremar cuidados, especialmente en niños y niñas que regresan a clases, priorizando la hidratación y evitando la exposición prolongada al sol en horarios de mayor radiación.

¿Cuándo llega el alivio?

El cambio de escenario comenzaría a gestarse hacia mediados de semana. El meteorólogo Leonardo de Benedictis, de Meteored, explicó que “el pasaje frontal no solo implicará lluvias. A partir del jueves, el ingreso de una nueva masa de aire frío y seco provocará una rotación del viento al sector sur y un descenso térmico significativo en gran parte de la porción central del país”.

Foto: Archivo Elonce.

De acuerdo a su análisis, si bien no se esperan valores extremos ni registros fuera de lo habitual para la época, el contraste térmico será marcado, especialmente en la provincia de Buenos Aires, donde se pasará de jornadas con circulación norte y temperaturas elevadas a condiciones más frescas tras el avance del frente.

En Entre Ríos, el alivio térmico también se hará sentir con el correr de los días, marcando el fin de este retorno del calor que acompañará el inicio del ciclo lectivo 2026.