Marzo inicia con jornadas cálidas y máximas de 31°C en la región

Tiempo agradable y máximas de 31°C caracterizan el inicio de marzo en Entre Ríos, según el pronóstico extendido que anticipa jornadas mayormente estables, con temperaturas templadas por la mañana y valores cálidos durante la tarde. Para este domingo se esperan algunas nubes, una mínima de 18°C y una máxima de 31°C, sin probabilidad de precipitaciones.

Para el lunes 2 se anticipa un ascenso térmico más marcado, con temperaturas que oscilarán entre los 19°C de mínima y los 35°C de máxima, en una jornada con cielo algo nublado hacia la tarde, pero sin lluvias. El viento se mantendrá leve a moderado, con velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h.

Este martes 3 presentará condiciones similares, con mínima de 21°C y máxima de 31°C. El cielo se mostrará parcialmente nublado y la probabilidad de precipitaciones se mantendrá baja, entre 0 y 10%, lo que consolidará un arranque de mes estable en la capital entrerriana.

Leve inestabilidad hacia mitad de semana

El miércoles 4 continuará con tiempo mayormente agradable, con registros térmicos entre los 18°C y 31°C. Si bien aumentará la nubosidad en algunos momentos del día, no se esperan lluvias significativas y el viento predominará leve, con velocidades de entre 7 y 12 km/h.

En tanto, el jueves 5 se anticipa como el día con mayor probabilidad de inestabilidad. Se estiman mínimas de 21°C y máximas de 28°C, con probabilidad de precipitaciones entre el 10% y el 40%. Las lluvias podrían presentarse en forma aislada, acompañadas por mayor nubosidad.

El viernes 6 retornarán las condiciones más estables, con cielo parcialmente nublado y temperaturas que variaron entre los 18°C y 27°C.