Policiales

Una adolescente tuvo lesiones leves tras el choque de dos vehículos en Villaguay

1 de Marzo de 2026
El accidente ocurrió en el cruce de calles Santa Cruz y Río Negro
El accidente ocurrió en el cruce de calles Santa Cruz y Río Negro Foto: Jefatura Departamental Villaguay

Un accidente de tránsito con una persona lesionada se registró este lunes por la tarde en la ciudad de Villaguay, según informó la Jefatura Departamental en su parte de prensa oficial.

 

El hecho ocurrió alrededor de las 16:30 en la intersección de calles Santa Cruz y Río Negro, donde por causas que se tratan de establecer colisionaron un Volkswagen Gol Trend y una Ford F-100, que circulaban por las arterias mencionadas.

 

Como consecuencia del impacto, una menor de edad que viajaba como acompañante en el automóvil tuvo heridas y fue trasladada en ambulancia hacia el nosocomio local. Tras ser examinada por el médico de turno, se determinó que presentaba lesiones de carácter leve.

 

En el lugar trabajó personal de la Sección Comando Radioeléctrico, Motorizada, Judiciales, División Tránsito y personal idóneo, quienes realizaron las diligencias de rigor para establecer las circunstancias en que se produjo el siniestro.

 

Las actuaciones continúan en trámite para determinar responsabilidades.

Temas:

Villaguay Choque
