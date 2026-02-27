Camión y camioneta chocaron en una esquina: el video del accidente que quedó grabado

REDACCIÓN ELONCE
Un violento accidente de tránsito ocurrió en Strobel, departamento Diamante, y fue registrado por cámaras de seguridad. El impacto se produjo en una esquina y, según trascendió, no hubo heridos de gravedad.
El violento choque entre un camión y una camioneta en Strobel ocurrió este viernes alrededor de las 11.30 en la intersección de Paraná y Villaguay, en la localidad del departamento Diamante. El siniestro vial fue captado por cámaras de seguridad de un domicilio cercano y generó preocupación entre los vecinos de la zona.
De acuerdo a lo consignado por el sitio Hasta que esto suceda, en el hecho intervinieron un camión perteneciente a una distribuidora de bebidas, que circulaba en sentido Este-Oeste, y una camioneta Ford que lo hacía de Sur a Norte. Por causas que se deberán establecer, ambos vehículos colisionaron con fuerza en la esquina.
Las imágenes muestran el momento exacto del impacto y cómo uno de los rodados terminó desplazado tras la colisión. La secuencia evidenció la magnitud del choque y la violencia con la que se produjo el siniestro.
Activación del airbag y estado de los involucrados
Según trascendió en versiones extraoficiales, no se registraron lesionados de gravedad como consecuencia del accidente. Asimismo, se constató que en el vehículo de menor porte se activó el sistema de airbag, lo que habría contribuido a evitar heridas de mayor consideración en sus ocupantes.
Tras el impacto, vecinos y ocasionales testigos alertaron a las autoridades, que se hicieron presentes en el lugar para ordenar el tránsito y asistir a los involucrados. El tránsito en la zona estuvo momentáneamente afectado mientras se realizaban las actuaciones correspondientes.
El video del impresionante choque comenzó a circular rápidamente en redes sociales, donde numerosos usuarios comentaron la violencia del impacto y la importancia de extremar las precauciones al circular por esa intersección.