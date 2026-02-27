El CGE entregó mochilas técnicas a estudiantes de Enfermería en Villa Paranacito

Se entregaron 21 mochilas técnicas destinadas a estudiantes de segundo y tercer año que cursan las Prácticas Profesionalizantes. Este recurso garantiza que cada estudiante cuente con el equipamiento e insumos esenciales para el desarrollo de sus prácticas en ámbitos reales.
Estudiantes de la Tecnicatura Superior en Enfermería del Instituto de Formación Docente Continua de Villa Paranacito recibieron mochilas técnicas gestionadas por el Consejo General de Educción (CGE), en el marco de una política destinada a fortalecer la formación práctica.