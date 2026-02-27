 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
El CGE entregó mochilas técnicas a estudiantes de Enfermería en Villa Paranacito

27 de Febrero de 2026
Se entregaron 21 mochilas técnicas destinadas a estudiantes de segundo y tercer año que cursan las Prácticas Profesionalizantes. Este recurso garantiza que cada estudiante cuente con el equipamiento e insumos esenciales para el desarrollo de sus prácticas en ámbitos reales.

Estudiantes de la Tecnicatura Superior en Enfermería del Instituto de Formación Docente Continua de Villa Paranacito recibieron mochilas técnicas gestionadas por el Consejo General de Educción (CGE), en el marco de una política destinada a fortalecer la formación práctica.