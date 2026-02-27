Se avecina una nueva edición de la Expo La Ganadera: "Es todo un desafío", afirmó la organización

REDACCIÓN ELONCE
La Expo La Ganadera 2026 se realizará este sábado 28 de febrero desde las 8 en el establecimiento El Pilar, en General Ramírez, y marcará la primera edición de un evento pensado para productores de la región, con muestras dinámicas a campo, charlas técnicas y presentación de nuevas tecnologías aplicadas al sector agropecuario.
El gerente de la cooperativa, Fabricio Orsich, brindó detalles sobre la organización y los objetivos de la jornada. “Es nuestra primera puesta en escena, la primera exposición que vamos a alargar de este tipo en nuestra zona de influencia. Es todo un desafío. Estamos trabajando arduamente para presentar realmente una muestra que esté acorde a las necesidades de nuestros productores”, expresó en el programa Moviendo el Avispero, de Elonce Radio & Streaming 98.7.
En ese sentido, explicó que la propuesta apunta a diferenciarse de las grandes exposiciones nacionales, priorizando la realidad productiva local. “Lo que la cooperativa quiso hacer es una exposición más a campo, más a nuestro territorio, con los distintos comportamientos de los materiales. En este caso, ya sean semillas híbridas como también todo lo que es cultivo de oleaginosas, para que el productor pueda obtener información de los comportamientos materiales in situ en el territorio”, señaló.
Tecnología aplicada y muestra ganadera
Orsich detalló que la jornada combinará agricultura y ganadería con ensayos prácticos y demostraciones en tiempo real. “Decidimos hacer algo que quizás sigue un poco más novedoso, complementarlo con una muestra dinámica a campo de lo que respecta a ganadería, que no siempre se pueden observar”, afirmó.
Entre los contenidos previstos, mencionó trabajos sobre recría, engorde y manejo animal. “Lo que es el trabajo en las mangas con las buenas prácticas animal y también la implementación de las caravanas electrónicas, que es una regulación nueva que implementó SENASA a partir de este año”, indicó.
El objetivo central, remarcó, es acercar herramientas concretas a los productores. “Poner a disposición de los productores las nuevas tecnologías, los nuevos desarrollos, los avances y los distintos manejos que cada uno de esos productores puede implementar en su establecimiento”, sostuvo.
Maquinaria, charlas técnicas y asesoramiento
La Expo La Ganadera 2026 también contará con stands de implementos agrícolas y una muestra dinámica de tractores. “Va a estar complementado, en este caso, con stands de Implementos Agrícolas, que la cooperativa tiene a disposición de todos los asociados”, explicó Orsich.
Además, destacó una alianza estratégica que permitió sumar una nueva línea de maquinaria. “La marca propia de tractores que se importan desde China y se ensamblan en General Ramírez. Entonces eso también va a haber una muestra dinámica de esos tractores y comportamiento a campo”, precisó.
En el plano formativo, se desarrollarán tres charlas técnicas: uso de suelo y rotación de cultivos, recría pastoril bovina y caravanas electrónicas. A su vez, la cooperativa presentará el programa de asesoramiento técnico ganadero que comenzará en marzo. La jornada cerrará con actividades recreativas, espectáculo musical, sorteos y sorpresas para los asistentes.