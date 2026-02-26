Violento asalto a empresario en planta de gas de Colonia Avellaneda: secuestraron una camioneta

El violento asalto en Ruta 12 fue esclarecido tras una investigación que permitió identificar el vehículo utilizado por los delincuentes y secuestrarlo en la provincia de Buenos Aires, en el marco de un operativo coordinado por la Policía de Entre Ríos. El hecho había ocurrido el sábado 31 de enero por la noche en una planta de gas envasado ubicada en el kilómetro 17,7, en jurisdicción de Colonia Avellaneda.

Según se informó, el propietario del establecimiento fue sorprendido por tres sujetos encapuchados y armados cuando se disponía a retirarse del predio y cerraba el portón de acceso. En ese momento fue abordado por los delincuentes, quienes lo obligaron a reingresar junto con su automóvil.

El auto del empresario asaltado.

Una vez dentro del depósito de garrafas, los asaltantes lo maniataron y le exigieron la entrega de dinero en efectivo. De acuerdo con el testimonio brindado a los efectivos policiales, al no obtener el botín que esperaban, decidieron huir llevándose el vehículo de la víctima y una suma de dinero.

Investigación y análisis de registros

Tras tomar conocimiento de un Robo Calificado por el uso de Arma de Fuego y Privación Ilegítima de la Libertad, personal de la Comisaría Colonia Avellaneda intervino en el lugar y dio inicio a las primeras diligencias. Distintas áreas de la Policía de Entre Ríos trabajaron en el relevamiento de pruebas y recopilación de testimonios.

Con el correr de los días, mediante el análisis de registros fílmicos de la zona y tareas de campo, los investigadores lograron establecer la participación de tres personas en el hecho. Asimismo, detectaron que se movilizaban en una camioneta Toyota Hilux radicada en la provincia de Buenos Aires.

A través de tareas informáticas y de inteligencia criminal, se logró identificar al posible conductor del rodado. Con esos datos, se solicitó la correspondiente autorización judicial para avanzar con nuevas medidas investigativas fuera de la provincia.

Operativo en Buenos Aires y secuestro

Con la autorización del Juez de Garantías en turno y de la Unidad Fiscal de Atención Primaria de Paraná, una comisión integrada por personal de la División Robos y Hurtos, dependiente de la Dirección General de Investigaciones e Inteligencia Criminal, viajó a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Mientras realizaban relevamientos en posibles domicilios vinculados a la investigación, los efectivos visualizaron en la vía pública el vehículo de interés. Al verificar los datos en los sistemas nacionales, constataron que la camioneta poseía pedido de secuestro solicitado por la Justicia entrerriana en relación con el hecho investigado.

Con la colaboración de personal policial de la Comisaría 6B de la provincia de Buenos Aires, se procedió a identificar a un hombre de nacionalidad dominicana y al secuestro de la camioneta. Si bien el individuo identificado no sería el principal investigado, los pesquisas no descartaron que pudiera tratarse de otro de los autores del asalto.

La investigación continuó en curso con el objetivo de dar con los tres sujetos que protagonizaron el violento asalto en Ruta 12 y avanzar en el esclarecimiento total del hecho ocurrido en el depósito de garrafas en jurisdicción de Colonia Avellaneda.