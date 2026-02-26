Hallaron el cuerpo del empresario desaparecido en Santa Fe

El cuerpo sin vida de Marcelo Boschi, un empresario de 55 años desaparecido desde el martes en el norte de Santa Fe, fue encontrado este jueves en la zona conocida como Timbó Quemado, aguas abajo de Puerto Reconquista.

El hallazgo se produjo a primera hora de la mañana y fue confirmado por los familiares del empresario, quienes se acercaron al lugar y reconocieron el cuerpo, informó AIRE.

Según detalló el periodista Silvio Batistuta, el cadáver fue divisado por los efectivos de Prefectura Naval en la zona ribereña. De inmediato, se dio aviso a las autoridades, y a las 9, los trabajos de preservación de la escena continuaban mientras se procedía a la extracción del cuerpo, siguiendo los protocolos judiciales establecidos.

La desaparición de Boschi y el inicio de la búsqueda

La desaparición de Marcelo Boschi había generado gran conmoción en la localidad de Reconquista. El empresario había sido visto por última vez el martes 21 de febrero a las 5:55 de la mañana, cuando se lo registró navegando solo en su lancha por el río San Jerónimo. Minutos después, un testigo observó cómo Boschi maniobraba en una zona profunda del río, pero al pasar nuevamente unos 40 minutos más tarde, encontró la embarcación a la deriva y sin tripulante. La lancha, sin ocupantes, fue localizada más tarde, lo que dio inicio a un operativo de búsqueda por agua y tierra.

A lo largo de los días siguientes, personal de la Prefectura, junto con efectivos de Bomberos Voluntarios y otras fuerzas de seguridad, realizaron rastrillajes en las zonas cercanas al río, sin éxito hasta el hallazgo de este jueves.