Quini 6: un apostador ganó más de $30.000.000 en San Benito

Quini 6: apostador ganó más de $30.000.000 en San Benito en el Siempre Sale y se convirtió en uno de los diez ganadores que tuvo esta modalidad en el sorteo realizado este miércoles. La apuesta fue registrada en una agencia de la localidad de Paraná Campaña, según confirmó Elonce mediante datos oficiales del Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (IAFAS).

De acuerdo a la información oficial, en el Siempre Sale salieron los números 40-41-20-22-27-06. Hubo 10 ganadores con cinco aciertos y cada uno percibirá $30.100.653. Entre ellos se encuentra el apostador de San Benito, quien se llevó un premio millonario que superó los 30 millones de pesos.

El premio volvió a ubicar a Entre Ríos entre las provincias beneficiadas por el tradicional juego de azar, en una modalidad que garantiza ganadores con seis, cinco o cuatro aciertos.

Cómo quedaron los demás pozos

En el sorteo Tradicional del Quini 6 salieron los números 40-42-09-10-23-03. No se registraron ganadores con seis aciertos, por lo que el pozo quedó vacante y acumulará para el próximo domingo un total estimado en $7.939.381.637.

En La Segunda, los números favorecidos fueron 09-21-07-27-02-17. Hubo dos ganadores que se llevaron $1.089.964.738,80 cada uno. Las apuestas ganadoras correspondieron a Pueblo Italiano, en Córdoba, y Andalgalá, en Catamarca.

Por su parte, en La Revancha aparecieron los números 03-24-14-20-18-05. En esta modalidad volvió a salir un único ganador, quien se adjudicó $600.000.000. El premio quedó en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.

Siempre Sale y Pozo Extra

En el Siempre Sale, que premia con seis, cinco o cuatro aciertos, hubo 10 ganadores con cinco coincidencias y cada uno cobrará $30.100.653. Uno de esos premios fue para San Benito, en el departamento Paraná.

En tanto, en el Pozo Extra se registraron 2.129 ganadores, quienes recibirán $72.804,13 cada uno.

Con estos resultados, el próximo sorteo del Quini 6 volverá a ofrecer cifras multimillonarias, especialmente en la modalidad Tradicional, que quedó sin ganadores y acumuló uno de los pozos más importantes del año.